Danas je jedna od najljepših WAGsica: Ovako je Ivana Vida izgledala prije nego što se udala

Ivana Vida (31) bivša je manekenka iz Metkovića. Na izborima ljepote osvojila je čak četiri lente. Bila je prva pratilja Miss Hercegovine, Miss turizma Hrvatske, prva pratilja Miss Dalmacije te Miss Hrvatske.

Osim po uspjesima u svijetu modelinga, javnosti je poznata i kao supruga hrvatskog nogometaša Domagoja Vide (36). Par se upoznao 2013. godine u jednom zagrebačkom klubu, a njihov susret ubrzo je prerastao u ozbiljnu vezu pri čemu je Ivana često pratila Domagoja na utakmicama, pružajući mu podršku. Vjenčali su se u lipnju 2017. godine u Umagu na intimnoj ceremoniji. Zajedno imaju sina Davida, rođenog u rujnu 2015. godine.