Pogledajte očajne mještane kako rukama kopaju po ruševinama u potrazi za preživjelima

Više od 800 ljudi je poginulo, a 2800 je ozlijeđeno u potresu u Afganistanu. Brojka raste iz minute u minutu.

Potres magnitude 6 stupnjeva po Richteru pogodio je pokrajinu Kunar kasno sinoć: Nekoliko sela sasvim je nestalo.

Fotografije kaosa prikazuju očajne ljude kako rukama kopaju po ruševinama dok traže preživjele.

Ozlijeđeni se iznose iz srušenih građevina na nosilima i ukrcavaju u helikoptere.