Pogledajte očajne mještane kako rukama kopaju po ruševinama u potrazi za preživjelima

Pogledajte očajne mještane kako rukama kopaju po ruševinama u potrazi za preživjelima
Foto: X/screenshot
Više od 800 ljudi je poginulo, a 2800 je ozlijeđeno u potresu u Afganistanu. Brojka raste iz minute u minutu.

Najnovije informacije donosi vam Net.hr i možete ih čitati OVDJE.

Potres magnitude 6 stupnjeva po Richteru pogodio je pokrajinu Kunar kasno sinoć: Nekoliko sela sasvim je nestalo. 

Fotografije kaosa prikazuju očajne ljude kako rukama kopaju po ruševinama dok traže preživjele.

Ozlijeđeni se iznose iz srušenih građevina na nosilima i ukrcavaju u helikoptere.

1.9.2025.
10:58
Tajana Gvardiol
X/screenshot
PotresAfganistanRuševine
