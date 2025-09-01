Pogledajte očajne mještane kako rukama kopaju po ruševinama u potrazi za preživjelima

RASTE BROJ MRTVIH /
Pojavile se prve snimke zastrašujućeg potresa: Sve se trese, a onda dolazi tutnjava...
Više od 800 ljudi je poginulo, a 2800 je ozlijeđeno u potresu u Afganistanu. Brojka raste iz minute u minutu.
Najnovije informacije donosi vam Net.hr i možete ih čitati OVDJE.
Potres magnitude 6 stupnjeva po Richteru pogodio je pokrajinu Kunar kasno sinoć: Nekoliko sela sasvim je nestalo.
Fotografije kaosa prikazuju očajne ljude kako rukama kopaju po ruševinama dok traže preživjele.
Ozlijeđeni se iznose iz srušenih građevina na nosilima i ukrcavaju u helikoptere.