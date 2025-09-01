Ovako je izgledao sinoćnji koncert u čast Gabi Novak i Matije Dedića: Na pozornicu se popela i Lu

NA TVRĐAVI BARONE /

Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell
Ivana Husar Mlinac, Marija Husar Rimac, Gita Hajdarhodžić, Tina Vukov, Mia Dimšić i Marija Mirković
Na šibenskoj tvrđavi Barone sinoć je održan koncert "Ladies Live" posvećen Gabi Novak i Matiji Dediću. Publika je uživala u izvedbama Ivane Husar Mlinac, Marije Husar Rimac, Gite Hajdarhodžić, Tine Vukov, Mije Dimšić i Marije Mirković, dok su iz gledališta s posebnim emocijama sve pratile Lu Dedić i Marina Scotti. U jednom trenutku Lu se popela na pozornicu i obratila okupljenima, a večer je provela u društvu tete, sestrične i majke.

1.9.2025.
8:21
Hot.hr
Hrvoje Jelavic/pixsell
