Ovako je izgledao sinoćnji koncert u čast Gabi Novak i Matije Dedića: Na pozornicu se popela i Lu

Na šibenskoj tvrđavi Barone sinoć je održan koncert "Ladies Live" posvećen Gabi Novak i Matiji Dediću. Publika je uživala u izvedbama Ivane Husar Mlinac, Marije Husar Rimac, Gite Hajdarhodžić, Tine Vukov, Mije Dimšić i Marije Mirković, dok su iz gledališta s posebnim emocijama sve pratile Lu Dedić i Marina Scotti. U jednom trenutku Lu se popela na pozornicu i obratila okupljenima, a večer je provela u društvu tete, sestrične i majke.