Mario Valentić puni 45: Zvijezda 'Zabranjene ljubavi' nakon voditeljice sreću pronašao sa samozatajnom plavušom

Glumac, bivši model i fitness trener, Mario Valentić, danas slavi 45. rođendan! Jedan je od najistaknutijih celebrityja na našoj sceni koji je karijeru započeo manekenstvom, zatim se okušao u radu na sapunici te naposljetku posvetio promociji zdravog i aktivnog načina života.

Ovog profesora kineziologije pamte kao zvijezdu serije "Zabranjena ljubav", ali i bivšeg hrvatskog mistera. Neki ga znaju po braku s domaćom voditeljicom Mirnom Maras Batinić, nakon kojeg je pronašao sreću sa samozatajnom Liljanom.

