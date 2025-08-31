BIVŠI MISTER /

Mario Valentić puni 45: Zvijezda 'Zabranjene ljubavi' nakon voditeljice sreću pronašao sa samozatajnom plavušom

Mario Valentić puni 45: Zvijezda 'Zabranjene ljubavi' nakon voditeljice sreću pronašao sa samozatajnom plavušom
Foto: Grgur Zucko/pixsell
Mario Valentić, inače profesor kineziologije, pojavio se na domaćoj sceni već u tinejdžerskim danima kad se počeo baviti manekenstvom.
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Glumac, bivši model i fitness trener, Mario Valentić, danas slavi 45. rođendan! Jedan je od najistaknutijih celebrityja na našoj sceni koji je karijeru započeo manekenstvom, zatim se okušao u radu na sapunici te naposljetku posvetio promociji zdravog i aktivnog načina života.

Ovog profesora kineziologije pamte kao zvijezdu serije "Zabranjena ljubav", ali i bivšeg hrvatskog mistera. Neki ga znaju po braku s domaćom voditeljicom Mirnom Maras Batinić, nakon kojeg je pronašao sreću sa samozatajnom Liljanom.

Zavirite u galeriju i pogledajte neka od njegovih izdanja! 

POGLEDAJTE VIDEO: Intervju za RTL.hr: Bio je popularni glumac i maneken, a danas je uvaženi fitness trener! Mario Valentić ima se čime ponositi

31.8.2025.
10:58
Hot.hr
Grgur Zucko/pixsell
Mario ValentićMirna MarasRođendan
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BIVŠI MISTER /
Mario Valentić puni 45: Zvijezda 'Zabranjene ljubavi' nakon voditeljice sreću pronašao sa samozatajnom plavušom