Od televizijske zvijezde do NASCAR staza: Evo kako danas izgleda 'Malcolm' u 40. godini

Za mnoge će Frankie Muniz zauvijek ostati onaj simpatični dječak iz serije Malcolm u sredini, koja se godinama vrtjela na RTL-u. Dok je njegov „serijski otac“ Bryan Cranston kasnije briljirao u ulozi Waltera Whitea u Breaking Badu, Muniz je krenuo potpuno drugačijim putem – onim automobilskih utrka.

Još 2008. godine odlučio je staviti glumačku karijeru na čekanje i okušati se u motorsportu. Prvo je vozio u Atlantic Championshipu, a povratak na stazu doživio je 2021. kada je prešao u stock car utrke. U sezoni 2023. nastupao je u ARCA Menards Series i završio na zapaženom četvrtom mjestu u ukupnom poretku. Od tada je stalni dio NASCAR svijeta, a posljednje je nastupao u Craftsman Truck Series, za ekipu Reaume Brothers Racing.

Muniz je 2019. godine oženio glumicu i manekenku Paige Price, a dvije godine kasnije postali su roditelji sina. I dok je privatno pronašao mir, sportski život donio mu je još jednu prepreku.

Naime, samo nekoliko tjedana nakon što je potvrđeno da će u sezoni 2025. voziti punu godinu u NASCAR Truck Series, stigla je loša vijest – Muniz je doživio nesretan pad s ljestava u svom dvorištu u Arizoni dok je mijenjao baterije na sigurnosnoj kameri. Pri padu je slomio kost u zapešću, što će ga izbaciti sa staze najmanje šest do osam tjedana.

Sam Muniz vijest je podijelio na društvenim mrežama, poručivši kako je zahvalan što ozljede nisu teže: 'Slomljeno zapešće znači da ću propustiti nekoliko utrka, ali vratit ću se čim liječnici daju zeleno svjetlo. Najviše mi je žao zbog svoje ekipe koja je uložila srce u ovu sezonu.'

Unatoč frustraciji, nije propustio ubaciti i malo humora: 'Pouka – uvijek čitajte upozorenja na ljestvama. Ne stajati na vrh znači – ne stajati na vrh. Trebao sam uzeti višu ljestvu.'

Iako privremeno izvan bolida, Muniz poručuje da mu je cilj i dalje isti – vratiti se na stazu i nastaviti ispisivati svoju neobičnu priču: od holivudskog dječjeg glumca do profesionalnog NASCAR vozača.