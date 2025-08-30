Od Kornatske tragedije prošlo je 18 godina: Ovo su najteži trenuci ovog dana

Hrvatska se danas prisjeća tragedije koja je zauvijek obilježila hrvatsko vatrogastvo. Prije 18 godina na Kornatima u gašenju požara smrtno je stradalo 12 vatrogasaca, jedini preživjeli bio je Frane Lučić.

Tog kobnog dana prisjetili su se danas i iz DVD Šibenik. "Godine kad ste vi stradali, pojedini današnji sezonci su rođeni ili su punili godinu dana starosti. Kad pitaju kako se to dogodilo – slegnemo ramenima. Šta je pošlo toliko po zlu da je 12 naših stradalo – slegnemo ramenima. Teško je odgovorit na ta pitanja, teško je ikom prepričat i objasnit slike sa gradskog trga prepunog vatrogasnih uniformi i količinu suza koja se tad prolila.

Danas neka nova dica gase požare i žive možda vaše snove, a vi ih čuvate i gledate s nekog drugog mista na kojem ćemo se sresti, a tad ćete nam ispričat šta se dogodilo tog 30. kolovoza 2007., jer još uvijek nam nije posve jasno. Počivajte u miru", poručili su iz DVD Šibenik.