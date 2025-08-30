'Harry Potter dodavanja': Nogometni svijet klanja se Modriću

Luka Modrić upisao je svoju prvu asistenciju u dresu Milana u pobjedi protiv Leccea (2-0) u 2. kolu Serie A, što mu je bila treća službena utakmica za Milan u karijeri i odmah privukao veliku pažnju talijanskih, ali i ostalih stranih medija. Hrvatski kapetan u 40. godini dokazao je da i dalje posjeduje klasu i viziju kojom može mijenjati tijek utakmica, a njegova izvedba ocijenjena je kao pravi signal što “rossoneri” mogu očekivati u nastavku sezone.

'Serija A je zahtjevna, ali uživam u izazovu'

Nakon susreta u Lecceu koji je odigran u petak, Modrić je priznao kako je talijansko prvenstvo fizički vrlo zahtjevno, ali da ga upravo to motivira:

"Serija A je vrlo teška liga. Allegri želi da komuniciram i budem lider na terenu, a meni je drago dijeliti iskustvo s mlađim suigračima. To me čini zadovoljnim i daje mi energiju", prenose SportMediaset i Sky Sport Italia Lukinu izjavu.

La Gazzetta Delo Sport: 'Dodavački Harry Potter'

La Gazzetta dello Sport naglašava da je asistencija protiv Leccea pokazala ono zbog čega je Modrić doveden – njegovu sposobnost da jednim potezom otvori protivničku obranu. U analizi ga opisuju kao "Harry Pottera dodavanja“ i ističu kako će upravo njegovi pasovi biti ključni za igrače poput Loftus-Cheeka ili Fofane, kojima je potrebna pravovremena lopta iz veznog reda.

OneFootball: 'Ključni trenutak utakmice'

Portal OneFootball piše kako je slobodni udarac u 66. minuti bio trenutak koji je prelomio utakmicu: Modrićev ubačaj savršeno je pronašao Loftus-Cheeka, a engleski veznjak glavom pogodio za vodstvo.

"Modrićeva asistencija bila je ključna točka susreta, a Luka u 40. piše povijest u Serie A“, navodi se, uz napomenu da je njegov dolazak dodatno podigao ambicije Milana.

BeIN Sports: 'Želi vratiti Milan na razinu Reala'

Za BeIN Sports Modrić je istaknuo kako Milan ne smije pristati na prosječnost:

"Minimalni cilj je plasman u Ligu prvaka, ali ovaj klub mora biti tamo gdje je Real Madrid. Želim pomoći da se Milan vrati na tu razinu.“

Očekivanja su velika

Talijanski mediji slažu se u jednom. Modrićeva prva asistencija u dresu Milana nije samo statistički podatak, već i znak da će hrvatski maestro biti važan faktor u Piolijevoj momčadi. Njegova kreativnost, iskustvo i liderstvo prepoznaju se kao elementi koji bi mogli odrediti Milanovu sezonu.

