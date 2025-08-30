Pogledajte majstorski potez Modrića o kojem bruji Italija: 'Igra nogomet drugačije'

Luka Modrić, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i jedan od najboljih i najvećih veznih igrača u povijesti nogometa, upisao je u petak i prvu asistenciju u dresu Milana i tako obilježio prvu pobjedu u prvenstvu ove sezone svog novog kluba iz Lombardije, najbogatije talijanske regije. Nakon iznenađujućeg poraza od Cremonesea na otvaranju prvenstva, “rossoneri” su u drugom kolu Serie A slavili na gostovanju kod Leccea rezultatom 2-0.

Bila je ovo treća službena utakmica za Luku u dresu "rossonera", nakon službenog debija protiv Barija u Kupu i spomenutog poraza od Cremonesea, što je, u biti, bio Lukin debi u Serie A.

VAR dva puta spriječio slavlje

Milan je od samog početka imao inicijativu i već u četvrtoj minuti zatresao mrežu preko Mattea Gabbije, no pogodak je poništen nakon provjere zbog prekršaja u napadu. I u nastavku se povijest ponovila – u 54. minuti precizan je bio Santiago Gimenez, ali je VAR ovoga puta signalizirao zaleđe.

Majstorstvo na dijelu

Prekid u 66. minuti donio je trenutak o kojem svi pričaju. Modrić je precizno desnom nogom, negdje sa 23 metra malo u stranu, majstorski ubacio iz slobodnog udarca, a Ruben Loftus-Cheek glavom pogodio za 1-0. Bila je to prva asistencija hrvatskog kapetana u dresu Milana.

Konačnih 2-0 bilo je djelo Christiana Pulisica u 86. Ugledna La Gazzetta Dello Sport piše kako su društvene mreže oduševljene Lukom Modrićem i kako "Luka igra nogomet drugačije".

"Navijači Milana pokazali su umjereni optimizam na društvenim mrežama, ali svi hvale Luku Modrića".

Pobjednički put

Za momčad Stefana Piolija ovo je bila utakmica pod pritiskom, budući da si nakon poraza u prvom kolu nisu smjeli dopustiti novi kiks. Zahvaljujući Modriću i pravovremenoj realizaciji Loftus-Cheeka, kao i Christianu Pulisicu, Milan je prekinuo loš start u ligašku sezonu i s optimizmom gleda prema trećem kolu u talijanskoj Serie A.

