Talentirani vratar nikada nije dočekao priliku: Sad seli kod još jednog bivšeg dinamovca

Zagrebački Dinamo i talijanski Como dogovorili su jednogodišnju posudbu mladog vratara Nikole Čavline objavio je zagrebački klub. Talijani će po isteku posudbe imati opciju otkupa ugovora mladog vratara koji tako napušta klub kojem se pridružio sa samo 13 godina.

Čavlina je briljirao u Lokomotivi prije tri godine kada je bio jedan od najboljih vratara lige što mu je donijelo pola milijuna eura težak transfer u Dinamo. Među Plavima nikada nije dočekao pravu priliku te je na početku prošle sezone poslan na posudbu u Osijek, ali njegov period tamo obilježio je sukob s navijačima Bijelo-Plavih koji su mu zviždali nakon pogreške, a uskoro se taj sukob proširio na sve aktere u klubu.

U intervjuu za Sportske novosti rekao je kako on nije tamo neki klinac da mu se zvižda i kako mu ne odgovara trenažni proces u klubu pa je ta posudba prekinuta u siječnju prošle godine, a Čavlina je od tada bio rezerva Ivanu Nevistiću u Dinamu. 23-godišnji vratar za Dinamo je upisao tek tri službena nastupa, a u novom klubu svlačionicu će dijeliti s Martinom Baturinom.

