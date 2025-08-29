Poznato je gdje će Hrvatska ugostiti Gibraltar u kvalifikacijama za SP

Poznato je gdje će Hrvatska ugostiti Gibraltar u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo 2026. 12. listopada. HNS je danas objavio da će se ta utakmica igrati u Varaždinu.

Vatreni će prije toga u rujnu igrati na Farskim Otocima te doma protiv Crne Gore na Maksimiru. Tri dana prije utakmice u Varaždinu, Hrvatska će igrati protiv Češke u gostima. Hrvatska je odlično započela kvalifikacijski ciklus pobjedama nad Gibraltarom Faru i Češke u Osijeku.

Rujan bi mogao Hrvatsku još više približiti Sjevernoj Americi. Izabranici Zlatka Dalića bit će favoriti u susretima s Farskim Otocima i Crnom Gorom.

