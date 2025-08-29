Preokret na Maksimiru: Boban ipak nije potpuno zatvorio vrata Lokomotivi, dolazi mladi veznjak

Čini se da Dinamo nije gotov s dovođenjima ovoga ljeta i da žele iskoristiti posljednjih tjedan dana prijelaznog roka. Naime, Index doznaje da je Dinamo blizu dovođenja Fabijana Krivaka iz Lokomotive.

Iako je bliska suradnja s Lokomotivom prekinuta, čini se da je Bobanu i ekipi za oko dovoljno zapeo mladi Krivak da pošalju ponudu. Ukupna odšteta za mlado krilo iznosila bi nešto manje od milijun eura, a vrlo vjerojatno i postotak od idućeg transfera. Krivak igra na poziciji desetke i desnog krila.

Sve novosti iz hrvatskog nogometa pratite na portalu Net.hr.

Ove sezone je počeo sve četiri utakmice u HNL-u i zabio je pogodak u prvom kolu protiv Vukovara. Krivak bi na desnoj krilnoj poziciji pojačao konkurenciji Mateu Lisici i mladom Cardosu Vareli.

POGLEDAJTE VIDEO: United nikako da krene: Šokirao ih četvrtoligaš, a izgubljeni Amorim može se samo ispričavati