Dinamo može izvući Crvenu zvezdu, hoće li doći do utakmice koja je više od nogometa?

Stiže konačno i prvi europski dan za Dinamo! U petak je u Nyonu ždrijeb za Europsku ligu. Nakon završetka kvalifikacija za Europsku ligu, pažnja nogometne regije ponovno je usmjerena prema mogućim susretima hrvatskih i regionalnih klubova u europskim natjecanjima. Dinamo i Crvena zvezda svoje su mjesto osigurali u grupnoj fazi Europske lige, a nadolazeći ždrijeb mogao bi ih ponovno postaviti jedno nasuprot drugome, više od tri desetljeća nakon posljednjeg službenog dvoboja.

Regionalna nogometna javnost s nestrpljenjem očekuje ždrijeb, koji će otkriti sastav grupa i potencijalne okršaje. Povijest dvoboja Dinama i Crvene zvezde obilježena je intenzivnom atmosferom i strastvenim derbijima, a sada bi prvi put u službenoj europskoj utakmici nakon više od 30 godina klubovi mogli ponovno stati oči u oči, ovog puta na međunarodnoj sceni. Za razliku od Dinama koji je u prvoj, Crvena zvezda je smještena u drugu jakosnu skupinu, pa je utakmica moguća. Šanse da ždrijeb spoji Dinamo i Crvenu zvezdu su 25 posto.

Za Dinamo je ovo prilika da pokaže opet snagu u Europi, dok bi Crvena zvezda, nakon ispadanja iz kvalifikacija za Ligu prvaka, željela ostvariti što bolji rezultat. Mogućnost ovog sudara u Europi već sada potiče rasprave među navijačima i sportskim analitičarima. Takav rasplet izazvao bi ogromno zanimanje ne samo nogometne javnosti. Sudar zagrebačkog i beogradskog kluba, u to uopće ne sumnjamo, bio bi spektakl na svim razinama. Bilo bi to "više od nogometa".

Pojavile su se svojevrsne teorije zavjere po kojima će UEFA pokušati izbjeći utakmicu visokog rizika, ali poznato je da navijači neće moći na gostovanje, pa je onda rizik ipak mnogo manji. Pisali smo o tome prije dva dana, taj tekst možete pročitati - OVDJE.

Ždrijeb koji će se održati u petak, umjesto klasičnog izvlačenja kuglica, odredit će, naime, softver koji će nasumično odrediti protivnike i redoslijed utakmica.

Hoće li ždrijeb spojiti hrvatskog i srpskog nogometnog giganta, ili će ih svijet europskog nogometa razdvojiti u različitim grupama? Odgovor stiže s UEFA-inim službenim ždrijebom, koji će definirati put Dinama i Crvene zvezde u ovom izuzetno važnom izdanju Europske lige.

Format natjecanja u drugom po snazi europskom natjecanju identičan je onome u Ligi prvaka. Svaka od 36 momčadi igrat će osam utakmica, četiri kod kuće i četiri u gostima, protiv različitih protivnika, po dva iz svakog jakosnog šešira. Dinamo je smješten u prvu jakosnu skupinu.

Inače, Dinamo i Crvena zvezda posljednju međusobnu utakmicu odigrali su 18. svibnja 1991., također na Maksimiru. Dinamo je slavio nakon velikog preokreta golom u 89. minuti. Gosti su poveli 2-0 golovima Darka Pančeva, Davor Šuker iz jedanaesterca i Josip Gašpar vratili su utakmicu u egal, a za veliki trijumf zabio je Gregor Židan. Samo 11 dana kasnije Crvena zvezda je postala prvak Europe svladavši Olympique Marseille boljim izvođenjem jedanaesteraca. Bila je to 106. službena utakmica Dinama i Crvene zvezde, hoće li u petak ždrijeb ‘dogovoriti‘ i 107.?

