Tolićeva asistencija nije bila dovoljna za spas Slovana, Jedvaj ostao na klupi za Pao

Nogometaši Panathinaikosa, Midtjyllanda, Utrechta, Genka, Young Boysa, FCSB-a i Maccabi Tel Aviva izborili plasman u Europsku ligu.

Danski Midtjylland je izborio Europsku ligu s dvije pobjede protiv finskog KuPS-a. Nakon 4-0 slavlja u prvom susretu, Danci su bili uspješni i na gostovanju slavivši sa 2-0. Strijelci su bili Junior Brumado (51-11m) i Doguhan Simsir (54). Hrvatski stoper Martin Erlić igrao je cijeli susret za goste.

Nakon što je u prvom susretu slavio sa 2-1, Panathinaikos je na gostovanju u Turskoj odigrao 0-0 protiv Samsunspora izborivši EL. Tin Jedvaj nije nastupio za Pao.

Bez golova je završio i susret između Utrechta i Zrinjskog iz Mostara kojeg vodi Igor Štimac. Kako su Nizozemci su u prvom susretu u Mostaru pobijedili sa 2-0 idu dalje. Zrinjski će natjecanje nastaviti u Konferencijskoj ligi.

Lech Poznanj je u Belgiji pobijedio Genka sa 2-1, ali to nije bilo dovoljno za ukupnu pobjedu jer je u prvom susretu izgubio sa 1-5.

Za Lech su zabili Korne Lisman (43) i Leo Bengtsson (65), a za domaći sastav Junya Ito (31). Hrvatski nogometaš Antonio Milić nije igrao zbog ozljede.

Nakon što je u Bratislavi izgubio sa 0-1, Slovan je upisao i poraz na gostovanju kod Young Boysa sa 2-3. Armin Gigović (29, 52) i Chris Bedia (37) su zabili za Švicarce, a Robert Mak (43) i David Strelec (87) za slovački sastav. Hrvatski nogometaš Marko Tolić za Slovan je igrao od 57. minute asistiravši za drugi gol Slovana.

Foto: Profimedia

FCSB je u Bukureštu pobijedio Aberdeen sa 3-0 nakon što je prvi susret u Škotskoj završio 2-2.

Ključni trenutak susrta bilo je isključenje gostujućeg braniča Alexandera Jensean u 44. minuti. Domaćin je s igračem više zabio tri gola, a strijelci su bili Darius Olaru (45+2-11m, 59) i Adrian Sut (52). Ante Palaversa je za goste igrao do 66. minute.

Maccabi je na gostovanju u Lublinu izgubio od kijevskog Dynama sa 0-1, ali je obranio 3-1 pobjedu iz prve utakmice.

Ukrajinci su poveli u petoj minuti golom Eduarda Guerrera, no do kraja susreta nisu uspjeli još jednom zatresti suparničku mrežu kako bi barem izborili produžetak.

POGLEDAJTE VIDEO: United nikako da krene: Šokirao ih četvrtoligaš, a izgubljeni Amorim može se samo ispričavati