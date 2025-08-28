EUROPSKA LIGA /

Tolićeva asistencija nije bila dovoljna za spas Slovana, Jedvaj ostao na klupi za Pao

Foto: Profimedia

FCSB je u Bukureštu pobijedio Aberdeen sa 3-0 nakon što je prvi susret u Škotskoj završio 2-2.

28.8.2025.
23:19
Hina
Profimedia
Nogometaši Panathinaikosa, Midtjyllanda, Utrechta, Genka, Young Boysa, FCSB-a i Maccabi Tel Aviva izborili plasman u Europsku ligu.

Danski Midtjylland je izborio Europsku ligu s dvije pobjede protiv finskog KuPS-a. Nakon 4-0 slavlja u prvom susretu, Danci su bili uspješni i na gostovanju slavivši sa 2-0. Strijelci su bili Junior Brumado (51-11m) i Doguhan Simsir (54). Hrvatski stoper Martin Erlić igrao je cijeli susret za goste.

Nakon što je u prvom susretu slavio sa 2-1, Panathinaikos je na gostovanju u Turskoj odigrao 0-0 protiv Samsunspora izborivši EL. Tin Jedvaj nije nastupio za Pao.

Bez golova je završio i susret između Utrechta i Zrinjskog iz Mostara kojeg vodi Igor Štimac. Kako su Nizozemci su u prvom susretu u Mostaru pobijedili sa 2-0 idu dalje. Zrinjski će natjecanje nastaviti u Konferencijskoj ligi.

Lech Poznanj je u Belgiji pobijedio Genka sa 2-1, ali to nije bilo dovoljno za ukupnu pobjedu jer je u prvom susretu izgubio sa 1-5.

Za Lech su zabili Korne Lisman (43) i Leo Bengtsson (65), a za domaći sastav Junya Ito (31). Hrvatski nogometaš Antonio Milić nije igrao zbog ozljede.

Nakon što je u Bratislavi izgubio sa 0-1, Slovan je upisao i poraz na gostovanju kod Young Boysa sa 2-3. Armin Gigović (29, 52) i Chris Bedia (37) su zabili za Švicarce, a Robert Mak (43) i David Strelec (87) za slovački sastav. Hrvatski nogometaš Marko Tolić za Slovan je igrao od 57. minute asistiravši za drugi gol Slovana.

Ključni trenutak susrta bilo je isključenje gostujućeg braniča Alexandera Jensean u 44. minuti. Domaćin je s igračem više zabio tri gola, a strijelci su bili Darius Olaru (45+2-11m, 59) i Adrian Sut (52). Ante Palaversa je za goste igrao do 66. minute.

Maccabi je na gostovanju u Lublinu izgubio od kijevskog Dynama sa 0-1, ali je obranio 3-1 pobjedu iz prve utakmice.

Ukrajinci su poveli u petoj minuti golom Eduarda Guerrera, no do kraja susreta nisu uspjeli još jednom zatresti suparničku mrežu kako bi barem izborili produžetak.

Europska LigaMarko TolićTin Jedvaj
Tolićeva asistencija nije bila dovoljna za spas Slovana, Jedvaj ostao na klupi za Pao