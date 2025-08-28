KAKVA BOMBA /

Napadač konačno dolazi u Newcastle, uzeli su ga Bayernu ispred nosa za ogroman iznos

Foto: Profimedia

Newcastle muku muči s napadačima nakon što je Isak objavio štrajk jer želi prelazak u Liverpool

28.8.2025.
22:31
Sportski.net
Profimedia
Mnogi napadači su u ovom ljetnom prijelaznom roku odbili Newcastle, ali sada su ga konačno pronašli i to ogromno ime. riječ je o njemačkom napadači Nicku Woltemadeu iz Stuttgarta.

Newcastle muku muči s napadačima nakon što je Isak objavio štrajk jer želi prelazak u Liverpool, a onda su svrake odbili brojni napadači među kojima su Hugo Ekitike, Benjamin Šeško, Yoane Wissa, Strand Larsen, a sada su doveli stvarno bombastično ime. Nick Woltemade briljira u Stuttgartu, već je nastupio i za reprezentaciju Njemačke, a htio ga je dovesti i Bayern.

 

 

Pisanja o prelasku u Bayern bila su ozbiljna, ali Woltemade će ipak na Otok i to za vrtoglavih 80 milijun eura plus eventualni bonusi. 

 

Newcastle UnitedVfb StuttgartNick Woltemade
