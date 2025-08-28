Napadač konačno dolazi u Newcastle, uzeli su ga Bayernu ispred nosa za ogroman iznos

Mnogi napadači su u ovom ljetnom prijelaznom roku odbili Newcastle, ali sada su ga konačno pronašli i to ogromno ime. riječ je o njemačkom napadači Nicku Woltemadeu iz Stuttgarta.

Newcastle muku muči s napadačima nakon što je Isak objavio štrajk jer želi prelazak u Liverpool, a onda su svrake odbili brojni napadači među kojima su Hugo Ekitike, Benjamin Šeško, Yoane Wissa, Strand Larsen, a sada su doveli stvarno bombastično ime. Nick Woltemade briljira u Stuttgartu, već je nastupio i za reprezentaciju Njemačke, a htio ga je dovesti i Bayern.

🚨💣 BREAKING: Nick Woltemade to Newcastle, here we go! Agreement in place after official bid accepted.



Fee over €80m plus add-ons, medical in England in the next 24 hours with travel being arranged right now.



Long term deal agreed with Woltemade who says yes to #NUFC. ⚪️⚫️🇩🇪 pic.twitter.com/rLVMuQFIpr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2025

Pisanja o prelasku u Bayern bila su ozbiljna, ali Woltemade će ipak na Otok i to za vrtoglavih 80 milijun eura plus eventualni bonusi.

POGLEDAJTE VIDEO: United nikako da krene: Šokirao ih četvrtoligaš, a izgubljeni Amorim može se samo ispričavati