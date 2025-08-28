TRAGEDIJE /

Hrvatski klubovi nikako ne mogu proći Grke: Nećete vjerovati tko je jedini uspio

Foto: Marko Lukunic/pixsell

PAOK, AEK, Olympiacos i Panathinaikos izbacivali su naše klubove u europskim natjecanjima

28.8.2025.
21:47
Hrvatski klubovi kada vide grčke na drugoj strani, ishod se zna. Grci prolaze. PAOK, AEK, Olympiacos i Panathinaikos izbacivali su naše klubove u europskim natjecanjima, a samo jednom je hrvatski klub slavio u dvomeču.

PAOK je izbacivao dva puta Rijeku, jednom Lokomotivu i Hajduk, a Dinamo su izbacili 2024. u Konferencijskoj ligi te 2010. u grupnoj fazi Europske lige kada su ih oba puta pobijedili. AEK je 2023. izbacio Dinamo u kvalifikacijama Lige prvaka, protiv Rijeke su skupini Europske lige 2017. remizirali i pobijedili, a Hajduk su 2010. oba puta pobijedili. Izbacili su i Osijek u kvalifikacijama 2001.

 

 

Olympiacos je izbacio rijeku u kvalifikacijama Lige prvaka 2017., Dinamo su oba puta pobijedili u skupini Lige prvaka 2015, a 1998. su pobijedili i remizirali. Panathinaikos je jednom igrao s hrvatskom klubom, bilo je to 1995. kada su izbacili Hajduk.

Jedini hrvatski klub koji je u dvomeču pobijedio grčki klub je moćni Slaven Belupo koji je 2008. izbacio Aris. Kada naši klubovi idu grčku, jedini mogući ishod jest tragedija.

