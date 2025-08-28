Fabrizio Romano potvrdio: Manchester United prodao argentinsko krilo ljutom rivalu

Najpouzdaniji svjetski insajder za transfere potvrdio je kako je Manchester United prodao 21-godišnjeg krilnog napadača Alejandra Garnacha u Chelsea. Mladi Argentinac nije u planovima trenera Rubena Amorima koji ne igra u formaciji s klasičnim krilima te se njegov odlazak najavljuje već netko vrijeme.

Bluesi su za njega platiti 46 milijuna eura što gotovo savršeno odgovara njegovoj vrijednosti po Transfermarktu koja iznosi 45 milijuna eura. Garnacho je rođen u Madridu, a u United je stigao 2020. iz Atletica. Zbog svojih argentinskih korijena prihvatio je poziv Gaučosa te je za tu zemlju dosada upisao osam nastupa.

🚨🔵 BREAKING: Alejandro Garnacho to Chelsea, here we go! Deal done between #CFC and Man United.



Garnacho only wanted Chelsea and will sign seven year deal at the club for fee close to £40m package.



Story from July, confirmed. 🇦🇷 pic.twitter.com/TMHTkA9JM8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2025

Za Crvene Vragove debitirao je u travnju 2022., a ugovorom je vezan bio do 2028. Ukupno je za United odigrao 144 utakmice i postigao je 26 pogodaka i asistirao za njih 22.

