Talentirani hrvatski nogometaš izgubio život u prometnoj nesreći: 'Svi smo slomljeni'

U prometnoj nesreći u Vukšiću kod Benkovca izgubljena su dva mlada života. Smrtno su stradali vozač motocikla, 22-godišnji vtarogasac Lovre Radaš i 16-godišnji Mate Mamić, talentirani nogometaš NK Arbanasija.

Član tog kluba bio je od 2023., a ovog ljeto započeo je pripreme s kadetima Arbanasija s kojima se trebao natjecati u Prvoj dalmatinskoj nogometnoj ligi koja počinje za desetak dana. "Mate je bio momak koji se žrtvovao putujući na treninge iz rodnih Lišana, ali uvijek s osmijehom na licu. Bio je obožavan od suigrača i trenera, spreman uvijek na šalu, ali i na žrtvu za svoju momčad kad je to bilo potrebno. Bio je pravi borac na terenu, tužni smo i srce nas boli" - rekao je Marijan Maruna, voditelj škole nogometa Arbanasija i trener pionira.

Trener kadeta Hari Rančić dodao je: "Teško je pronaći prave riječi, svi smo u klubu slomljeni zbog prerane smrti našeg Mate. Bio je sjajan i vrlo talentiran nogometaš koji je bez izgovora dolazio na treninge iz Lišana i uvijek unosio pozitivan naboj u svlačionici i na terenu. Takvi momci ostave prazninu koju je nemoguće popuniti. Mate, zauvijek ćeš biti dio naše momčadi."

