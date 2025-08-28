Pratimo ždrijeb Lige prvaka, ovo su svi sudionici i detalji formata
Tijek ždrijeba pratite UŽIVO na portalu Net.hr
Poznati su svi sudionici nove sezone Lige prvaka, njih 36, a uskoro ćemo saznati i ždrijeb. Točnije rečeno, saznat ćemo tko će protiv koga igrati u osam kola ligaške faze Lige prvaka.
36 momčadi raspoređene su u četiri pota, odnosno jakosne skupine. Automatizirani softer izvlačit će osam protivnika za svaki klub. Svaki će klub igrati protiv dva protivnika iz svakog bubnja, od kojih će jedan biti kod kuće, a jedan u gostima. Ove sezone nema niti jednog kluba iz Hrvatske, a također niti jednog s područja bivše Jugoslavije.
Sudionici Lige prvaka:
POT 1: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter Milan, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona
POT 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge
POT 3: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Bodø/Glimt, Marseille
POT 4: FC Kopenhagen, Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Newcastle United, Karabag, Pafos, Kairat
