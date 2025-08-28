Prometno na Opus Areni: U jednom danu Osijek potpisao čak četiri igrača, jedan je dijete Hajduka

Sportski direktor Osijeka Alen Petrović ovog ljeta radi punom parom, a danas je zaključio čak četiri posla. Klub je objavio kako su danas potpisani ugovori s četvoricom igrača: Krešimir Vrbanac (20 godina), Miloš Jovičić (19 godina) i Matej Grahovac (17 godina) potpisali su ugovore do 2028., a jednogodišnji ugovor potpisao je nekadašnji junior Hajduka Mateo Bačić.

Potonji je 20-godišnji napadač i ujedno i najzvučniji od ovih igrača budući da dolazi iz talijanske Sampdorije. Tamo je prošle sezone nastupao za juniorsku momčad u Primaveri i postigao šest pogodaka u 31 nastupu. Već ima i jedan nastup u HNL-u, a upisao ga je potkraj sezone 2023./24. u pobjedi Hajduka protiv Lokomotive rezultatom 5:2.

Jovičić je produkt Osijekove akademije, a pokriva poziciju lijevog krila. Riječ je o reprezentativcu Hrvatske do 19 godina, a prošle sezone nastupao je TSC iz Bačke Topole za čiju je juniorsku momčad zabio sedam pogodaka u 26 utakmica. Za U-18 i U-19 reprezentacije Hrvatske zabio je dva pogotka u 12 nastupa.

Vrbanac i Grahovac su pak prošli pripreme s Osijekom, a čini se da su pokazali dovoljno da zarade ugovore s prvom momčadi. Čini se kako prijelazni rok na Opus Areni još nije gotov. Osijek je trenutno posljednji klub HNL-a s dva boda iz četiri utakmice i bez postignutog gola.

