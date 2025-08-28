Navijači šalju Rakitića u novu akciju: Žele da im dovede bivšu zvijezdu Barcelone

Ivan Rakitić ovog je ljeta postao prvi pomoćnik sportskog direktora Hajduka Gorana Vučevića odmah po završetku igračke karijere. Legendarni hrvatski nogometaš reagirao je igrajući ključnu ulogu u dovođenju dva španjolska nogometaša, 28-godišnjeg stopera Edgara Gonzaleza i bivšeg španjolskog reprezentativca Huga Guillamona.

Rakitić koristi svoja poznanstva u zemlji u kojoj je proveo većinu igračke karijere kako bi doveo pojačanja Bijelima, a navijači se nadaju kako bi ih mogao ponovno upregnuti da na Poljud dovede svog nekadašnjeg suigrača Munira El-Haddadija.

Ovaj Marokanac karijeru je započeo u Barceloni gdje je dijelio svlačionicu s Rakitićem kao i kasnije u Sevilli, zajedno su na teren istrčali 84 puta. Razlog zašto se navijači Hajduka nadaju da bi mogao doći na Poljud je Munireva objava na Instagramu posvećena Rakitiću u kojoj je napisao: "Od nogometa se oprašta netko tko je za mene bio puno više od suigrača. Bio si primjer i na terenu i izvan njega, pravi otac u teškim trenucima i stalni oslonac u onim dobrim." Pristaše Bijelih odmah su ga u komentarima počeli zvati na Poljud: „Dođi u Hajduk“, Je li vrime? Rakitiću, što ti misliš?, „moglo bi biti vrime“ - samo su neke od poruka.

Foto: Ander Gillenea

29-godišnjak je slobodan igrač otkako mu je istekao ugovor s Leganesom, a igrao je još za Alaves, Getafe i Las Palmas. Po Transfermarktu vrijedi milijun i pol eura. Ima jedan nastup za seniorsku reprezentaciju Španjolske i njih 11 za Maroko, a za afričku zemlju postigao je i dva pogotka.

