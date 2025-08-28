Određeni suci za peto kolo: Jadranski derbi čovjeku koji je razljutio hajdukovce

Peto kolo HNL-a održava se ovoga vikenda, a nakon toga slijedi reprezentativna pauza. Posljednja utakmica uoči te pauze bit će Jadranski derbi između Hajduka i Rijeke na Poljudu.

Tu utakmicu sudit će Dario Bel iz Osijeka, pomagat će mu također Slavonci, Goran Pataki i Ivan Jurić dok će četvrti sudac biti Filip Cindrić. U VAR sobi će sjediti Tihomir Pejin i Ivan Vučković. Dario Bel sudio je i prošle sezone jedan derbi, a to je bilo u 26. kolu kada je Rijeka na Rujevici slavila s 3:0. Hajdukovi navijači, ali i igrači imali su tada brojne prigovore na suđenje osječkog arbitra.

Istri i Gorici sudit će Ante Čulina, Vukovaru i Slavenu Zdenko Lovrić, Varaždinu i Dinamu Mateo Erceg dok će utakmicu Lokomotive i Osijeka na Maksimiru suditi Ivan Vukančić.

