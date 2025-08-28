Hrvatski prvak sprema šok za kraj prijelaznog roka: Vraća se bivša zvijezda

Marko Pjaca blizu je povratka u Rijeku piše Germanijak. Bivši hrvatski reprezentativac bez kluba je otkako je početkom ljeta raskinuo ugovor s Dinamom. Povezivalo ga se s turskim klubovima Trabzonsporom i Kocaelisporom te španjolskom Sevillom, a posljednji klub koji mu je poslao ponudu bilo je Sarajevo, no Pjaca im se zahvalio na interesu.

Kontakt između igrača i njegova bivša kluba postoji, no 30-godišnji krilni napadač čeka ponudu iz neke jače inozemne lige. ipak, ako ona ne dođe, povratak na Rujevicu je itekako moguć budući da je Pjaca uvijek lijepo pričao o vremenu provedenom u Rijeci. Na kraju krajeva, to je klub u kojem je prije dvije godine revitalizirao karijeru nakon dugog perioda u kojem su ga mučile ozljede. Pjaca je u jedinoj sezoni na Rujevici postigao sedam pogodaka u 31 nastupu i izborio povratak u hrvatsku reprezentaciju.

Foto: Marko Prpic/pixsell

Unatoč tome, kada je Dinamo prošlog ljeta aktivirao njegovu otkupnu klauzulu tešku milijun i pol eura i ponudio mu kudikamo veću plaću bilo je jasno da će se Pjaca vratiti u plavi dres. Proveo je u Dinamu godinu dana u drugom mandatu i postigao devet pogodaka te ih namjestio isto toliko u 44 nastupa, no zbog sukoba sa Zvonimirom Bobanom oko novog ugovora i po drugi puta je napustio klub.

Treba još pričekati da se situalizacija iskristalizira, no definitvno nije nemoguće da Marka Pjacu ponovno gledamo u bijelom Rijekinom dresu.

