Svi pričaju o Dominiku Kotarskom: Bio je apsolutni junak i odveo svoj klub u Ligu prvaka

Dominik Kotarski (25), golman Copenhagena i hrvatski reprezentativac, bio je junak danskog prvaka u dvomeču play-offa Lige prvaka protiv Basela. Nakon remija 1-1 u Švicarskoj, Copenhagen je u srijedu na domaćem terenu slavio 2-0 i osigurao mjesto u glavnoj fazi elitnog natjecanja.

S ukupno 10 obrana od 11 udaraca tijekom dva susreta, Kotarski je bio ključna figura plasmana Copenhagena u Ligu prvaka. Za svoju izvedbu u uzvratu nagrađen je ocjenom 9,4 na Sofascoreu, a proglašen je i igračem utakmice. Uz to je imao 75 posto točnih dodavanja (24/32), uključujući 14 dugih lopti.

Igrač utakmice s impresivnim učinkom

Kotarski je u uzvratu na kultnom danskom stadionu Parken, domu Copenhagena, upisao sjajnih pet obrana, među kojima se posebno istaknula reakcija u 57. minuti pri vodstvu 1-0. Tada je sjajnim refleksom obranio udarac iz blizine i sačuvao prednost svoje momčadi, zapalivši tribine u Kopenhagenu. Lopta je bila ubačena s lijeve strane na nekih 7 metara, igrač Basela je pucao iz prve desnom nogom, a Kotarski refleksno, bravurozno, desnom rukom skinuo pokušaj suparničkog igrača.

Put do europske pozornice

Kotarski je karijeru počeo u Dinamu, a neposredno prije 18. rođendana prodan je u Ajax za dva milijuna eura. Nakon tri i pol godine u Nizozemskoj vratio se u Hrvatsku, gdje je kratko nastupao za Goricu, koja ga je potom prodala PAOK-u za dva milijuna eura. Ovog ljeta preselio je u Copenhagen uz odštetu od pet milijuna eura.

Reprezentativni status

Mladi vratar debitirao je za hrvatsku reprezentaciju prošle godine i do sada upisao dva nastupa. Na posljednjim okupljanjima bio je druga opcija iza Dominika Livakovića, no nastupi u dresu Copenhagena pokazali su da bi u budućnosti mogao postati važan oslonac i u nacionalnom dresu.

