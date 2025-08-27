SAMO NAJELITNIJE MOMČADI /

Ždrijeb u četvrtak: Ovo su svi sudionici Lige prvaka po jakosnim skupinama

Ždrijeb u četvrtak: Ovo su svi sudionici Lige prvaka po jakosnim skupinama
Foto: Profimedia

U "bubnju" će biti 36 klubova koji će biti podijeljeni u četiri jakosna razreda na osnovu njihovog individualnog koeficijenta.

27.8.2025.
23:54
Hina
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ždrijeb nogometne Lige prvaka na rasporedu je u četvrtak, 28. kolovoza u Grimaldi Forumu u Monacu.

U "bubnju" će biti 36 klubova koji će biti podijeljeni u četiri jakosna razreda na osnovu njihovog individualnog koeficijenta. Osvajač naslova Lige prvaka, PSG bit će prvi nositelj u 1. skupini.

Ligu prvaka pratite samo na portalu Net.hr.

Automatizirani softer izvlačit će osam protivnika za svaki klub. Svaki će klub igrati protiv dva protivnika iz svakog bubnja, od kojih će jedan biti kod kuće, a jedan u gostima.

Ždrijeb u četvrtak: Ovo su svi sudionici Lige prvaka po jakosnim skupinama
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Sudionici Lige prvaka:

POT 1: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter Milan, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

POT 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

POT 3: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Bodø/Glimt, Marseille

POT 4: FC Kopenhagen, Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Newcastle United, Karabag, Pafos, Kairat

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeku samo jedna utakmica dijeli od Europske lige, a Đalović upozorava: 'Idemo u uzavrelu atmosferu'

Liga Prvakaždrijeb Liga Prvaka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SAMO NAJELITNIJE MOMČADI /
Ždrijeb u četvrtak: Ovo su svi sudionici Lige prvaka po jakosnim skupinama