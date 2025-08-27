Ždrijeb u četvrtak: Ovo su svi sudionici Lige prvaka po jakosnim skupinama

Ždrijeb nogometne Lige prvaka na rasporedu je u četvrtak, 28. kolovoza u Grimaldi Forumu u Monacu.

U "bubnju" će biti 36 klubova koji će biti podijeljeni u četiri jakosna razreda na osnovu njihovog individualnog koeficijenta. Osvajač naslova Lige prvaka, PSG bit će prvi nositelj u 1. skupini.

Automatizirani softer izvlačit će osam protivnika za svaki klub. Svaki će klub igrati protiv dva protivnika iz svakog bubnja, od kojih će jedan biti kod kuće, a jedan u gostima.

Sudionici Lige prvaka:

POT 1: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter Milan, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

POT 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

POT 3: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Bodø/Glimt, Marseille

POT 4: FC Kopenhagen, Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Newcastle United, Karabag, Pafos, Kairat

