DOSTA JE /

Legendarna Slovenka odlučila: Svjetska prvakinja objavila kraj karijere

Legendarna Slovenka odlučila: Svjetska prvakinja objavila kraj karijere
Foto: Roberto Tommasini/IPA Sport/ipa-agency.net/imago sportfotodienst/Profimedia

'Finale Svjetskog kupa u Norveškoj će biti zadnja postaja u mojoj skijaškoj karijeri', kazala je Štuhec

14.3.2026.
12:16
Hina
Roberto Tommasini/IPA Sport/ipa-agency.net/imago sportfotodienst/Profimedia
Dvostruka svjetska prvakinja u spustu iz 2017. i 2019. godine, slovenska skijašica Ilka Štuhec u subotu je tijekom događaja Downhilka na skijalištu Peca na austrijsko-slovenskoj granici objavila završetak karijere u dobi od 35 godina. 

Štuhec će još sljedećeg tjedna nastupiti na završnici Svjetskog kupa u Norveškoj jer je svojim ovosezonskim rezultatima izborila nastup u spustu i superveleslalomu.

"Finale Svjetskog kupa u Norveškoj će biti zadnja postaja u mojoj skijaškoj karijeri", kazala je Štuhec.

Najbolju sezonu u karijeri Štuhec je imala 2016/17. kada je uz naslov svjetske prvakinje u Sankt Moritzu u spustu osvojila i Mali kristalni globusu toj disciplini dok je u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa zauzela drugo mjesto. Sljedeću je sezonu zbog teške ozljede morala propustiti, ali se u veljači 2019. godine vratila na vrh obranom naslova svjetske prvakinje u Areu. Ukupno je u karijeri ostvarila 11 pobjeda u Svjetskom kupu, sedam u spustu, tri u superveleslalomu i jednu u kombinaciji.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
