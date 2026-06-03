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NEPRAVOMOĆNA PRESUDA /

Međimurski župan Posavec osuđen zbog primanje mita od 10.000 kuna

Međimurski župan Posavec osuđen zbog primanje mita od 10.000 kuna
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Tereti ga se da je novac uzeo kako bi omogućio Josipu Kobalu da ostane u Upravnom vijeću Županijske uprave za ceste

3.6.2026.
12:25
danas.hr
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Županijski sud u Zagrebu u srijedu, 3, lipnja, donio je nepravomoćnu presudu protiv međimurskog župana Matije Posavca, Josipa Kobala i Milorada Novkovića.

Posavec je nepravomoćno proglašen krivim po optužbama da je primio mito od 10.000 kuna od Josipa Kobala da bi Kobalu omogućio da i dalje ostane u Upravnom vijeću Županijske uprave za ceste.

Nepravomoćno je Matija Posavec osuđen na dobio godinu i osam mjeseci zatvora, ali je presuda djelomično uvjetna što znači da devet mjeseca zatvora mora na izvršavanje, a za ostatak je dobio rok provjere u trajanju od pet godina. 

Kobal je osuđen na godinu i tri mjeseca zatvora s time da sedam mjeseci mora izvršiti, a za ostatak kazne dobio je rok provjeravanja od 3 godine.

Posavec je bio suočen i s optužbama da je preko Milorada Novkovića zaposlio dvije službenice na nezakonit način. Posavec i Novković oslobođeni su tim točkama. 

Matija PosavecOsuđenNepravomoćna Presuda
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