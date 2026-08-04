Teška prometna nesreća u Šibeniku: Tri osobe zadobile teške tjelesne ozljede

U ponedjeljak, oko 7.45 sati, na državnoj cesti D8 u Šibeniku dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su tri osobe teško ozlijeđene, javlja PU šibensko--kninska.

Policija je priopćila je 41-godišnjak upravljao osobnim automobilom splitskih registarskih oznaka, pri čemu nije bio vezan sigurnosnim pojasom. Ulaskom u desni nepregledni zavoj nije se kretao sredinom obilježene prometne trake, nego više ulijevo, te je prešao u prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera.

Tada je došlo do frontalnog sudara s osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 48-godišnjak, i u kojem se nalazila 50-godišnja putnica.

U Općoj bolnici u Šibeniku 41-godišnjaku, 48-godišnjaku i 50-godišnjoj putnici konstatirane su teške tjelesne ozljede te su zadržani na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 41-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.