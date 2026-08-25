Odvjetnik policajke o suđenju Anni Dujić: 'Njezin iskaz bio je potresan, osjeća se ugroženo'

Na Općinskom sudu u Karlovcu u utorak je počelo suđenje Anni Dujić zbog incidenta tijekom velikog požara na području Skradina u srpnju 2024. godine. Dujić je poručila da se ne osjeća krivom ni za jedno kazneno djelo koje joj se stavlja na teret, dok je pred sudom iskaz dala i policajka koja je toga dana osiguravala područje zahvaćeno požarom.

Suđenje se nastavlja 28. rujna u 12 sati, kada bi trebala svjedočiti bivša novinarka RTL-a Danas Petra Mlačić Vučemilović.

O današnjem iskazu policajke nakon rasprave govorio je njezin odvjetnik Ivan Gržić. Kaže da je njegova klijentica detaljno opisala događaje koji su predmet postupka, ali i okolnosti u kojima se tada nalazila te kako se nakon svega osjećala.

"Moja klijentica opisala je događaje koji su predmet ovog postupka. Iskazivala je životno, okolnosno i u dijelovima potresno pojasnila okolnosti svojeg postupanja toga dana i kako se osjećala nakon svega što se dogodilo", rekao je Gržić.

Dodaje da će na kraju sud procijeniti vjerodostojnost njezina iskaza, no obrana oštećene uvjerena je da je njime potvrdila ono što se Dujić stavlja na teret optužnicom.

'Treba razumjeti okolnosti u kojima se nalazi'

Gržić smatra da je za razumijevanje njezina iskaza važan i širi kontekst, odnosno sredina u kojoj policajka živi i okolnosti koje su prethodile samom postupku.

"Treba razumjeti njezinu poziciju, okolinu u kojoj se nalazi, grad u kojem živi i okolnosti samog ovog postupka", kazao je.

Podsjetio je da je kaznena prijava u početku bila odbačena, nakon čega je, kaže, poslije intervencije glavnog državnog odvjetnika predmet prebačen u Karlovac, a potom je uslijedilo optuženje i početak suđenja.

"Sama ta činjenica govori vam u kakvim je okolnostima ovaj kazneni postupak bio iniciran i kako se vodio", rekao je Gržić.

Policajka je na sudu govorila i o tome da se i dalje osjeća ugroženo. Gržić kaže da ona najbolje zna zbog čega ima takav osjećaj i s kakvim se situacijama susretala tijekom profesionalnog i privatnog života.

"O tome je detaljno iskazivala pred sudom", dodao je.

Još četiri svjedoka

Prema Gržićevim riječima, pred sudom bi trebala biti ispitana još četiri svjedoka, nakon čega slijedi ocjena svih izvedenih dokaza.

"Sud će nakon izvođenja personalnih i materijalnih dokaza donijeti presudu, cijeneći sve te dokaze u međusobnoj vezi", objasnio je.

Naglasio je pritom da kao punomoćnik oštećene nema jednaka procesna prava kao državni odvjetnik. Oštećena strana može predlagati dokaze i sudjelovati u postupku, ali nije ona ta koja zastupa optužbu, koju vodi Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu.

Gržić kaže da je dosadašnjim tijekom postupka ipak zadovoljan, ponajprije zato što je kaznena prijava prvotno bila odbačena, a slučaj je poslije ipak završio pred sudom.

"Poslovno osjećam satisfakciju jer sam sudjelovao u tome. Nakon intervencije glavnog državnog odvjetnika predmet je prebačen u Karlovac, došlo je do optuženja, proširenja inkriminacije i na koncu do početka ovog sudskog postupka", rekao je.

Na tvrdnju Anne Dujić da se ne osjeća nimalo krivom, Gržić odgovara da je to njezino pravo i dio njezine obrane.

"Sud će na koncu ocijeniti je li kriva ili nije jer je sud jedini mjerodavan u tom smislu", zaključio je.