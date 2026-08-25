Umjesto bezbrižnog djetinjstva ove slavne osobe odrasle su u kultovima odcijepljeni od svijeta

Britanska glumica Emily Watson (59) gostovala je na nedavno održanom Sarajevo Film Festivalu gdje je bila predsjednica žirija Natjecateljskog programa dugometražnog igranog filma 32. Sarajevo Film Festivala te dobitnica Počasnog Srca Sarajeva. I dok su brojni upoznati s njezinom zavidnom filmografiju u koju ubraja naslove 'Lomeći Valove', 'Černobil', 'Gosford Park', 'Hamnet', manje je poznato da je odrasla u kultu. Njezini roditelji Richard i Katherine Watson bili su članovi The School of Philosophy and Economic Science - SPES (Škole filozofije i ekonomske znanosti).

''Neki dijelovi toga razdoblja bili su vrlo sretni, a neki vrlo neobični. Mislim da mnogi umjetnici u djetinjstvu imaju određene teme koje moraju prevladati. Rođena sam u divnoj obitelji, ali odrasla sam u svojevrsnom vjerskom kultu koji je bio vrlo strog. Bila sam vrlo pobožna mlada osoba i snažno sam vjerovala u sve to. Zbog svega toga trebalo mi je neko vrijeme da pronađem svoj put'', rekla je tijekom boravka u Sarajevu i dodala kako joj je gluma spasila život.

Britanka nominirana za dva Oscara nije jedina slavna osoba koja je bila dijelom kulta, a u galeriji donosimo iskustva njezinih slavnih kolega.