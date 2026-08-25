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TRAGEDIJA /

Playboyjevu zečicu ubio je muž nakon afere sa Srbinom: Imala je samo 20 godina

Playboyjevu zečicu ubio je muž nakon afere sa Srbinom: Imala je samo 20 godina
Foto: NZ/Christophel Collection/Profimedia
Dorothy Ruth Hoogstraten rođena je 28. veljače 1960. u Vancouveru, a odrastala je u Kanadi u obitelji nizozemskih imigranata. Kao tinejdžerica nije ni slutila da će njezin život uskoro potpuno promijeniti smjer. Dok je pohađala srednju školu, radila je u lokalnom Dairy Queenu, gdje je 1977. upoznala 26-godišnjaka Paula Snidera, promotora noćnih klubova.
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Dorothy Stratten bila je djevojka iz Kanade koja je gotovo preko noći postala jedna od najpoznatijih Playboyjevih ljepotica. Nakon što je kao tinejdžerica privukla pažnju Paula Snidera, njezin se život iz temelja promijenio. Ubrzo je stigla u Los Angeles, postala Playmate mjeseca, a zatim i Playboyjeva Playmate of the Year. Dok joj je karijera nezaustavljivo rasla, počela je dobivati i prve velike glumačke prilike te je izgledalo kao da je pred njom život kakav je mogla samo sanjati.

No iza blještavila Hollywooda njezin je privatni život postajao sve mračniji. Brak sa Sniderom počeo se raspadati, a Dorothy se zaljubila u redatelja Petera Bogdanovicha, s kojim je surađivala na filmu "They All Laughed". Pokušavala je rastati se od Snidera, no 14. kolovoza 1980. otišla je razgovarati s njim, u njegov stan iz kojeg se više nije vratila. Snider ju je ubio, a potom počinio samoubojstvo. Dorothy je imala samo 20 godina.

Pogledajte fotografije žene čiji je život bio na samom početku, a njezina tragična priča desetljećima kasnije i dalje intrigira javnost.

25.8.2026.
10:34
Hot.hr
NZ/Christophel Collection/Profimedia
PlayboyPlayboy ZečicaDorothy StrattenPeter Bogdanovich
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