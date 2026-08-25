Ovo su najurnebesnije bosanske fore koje kruže internetom: Škicnite ih i nasmijte se do suza

Bosanski humor ne čine samo poznati vicevi o Muji i Hasi, nego i kratke jezične dosjetke koje podsjećaju na današnje "tatine fore“. Takvi vicevi najčešće se temelje na igri riječi, fonetskoj sličnosti i neočekivanom značenju poznatih izraza.

Primjer je šala "Kako se na bosanskom kaže Hello Kitty? - Džezba maco", u kojoj humor nastaje povezivanjem stranog izraza s lokalnim govorom.

Čest izvor humora su i riječi koje imaju više značenja, kao u vicu o kukavici koja "živi u satu". Ovakve šale kratke su, lako pamtljive i posebno pogodne za dijeljenje na internetu i društvenim mrežama.

Ponekad se kroz njih provlači i društvena ili politička satira, ali na nenametljiv i ironičan način. Njihova snaga leži u tome što od obične riječi ili svakodnevne situacije stvaraju potpuno neočekivanu poantu.

Bosanske jezične dosjetke tako pokazuju koliko humor može biti kreativan čak i kada se sastoji od samo nekoliko riječi.

Izdvojili smo najurnebesnije fore koje su osvojile internet i nasmijale tisuće ljudi. Donosimo vam izbor najduhovitijih dosjetki koje ćete poželjeti odmah podijeliti s ekipom.