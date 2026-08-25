FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DOZA HUMORA /

Ovo su najurnebesnije bosanske fore koje kruže internetom: Škicnite ih i nasmijte se do suza

Ovo su najurnebesnije bosanske fore koje kruže internetom: Škicnite ih i nasmijte se do suza
Foto: Generirao UI
U bogatom univerzumu humora koji desetljećima nastaje na području Bosne i Hercegovine, arhetipski likovi Muje i Hase dugo su držali neprikosnoveno prijestolje. Njihove dogodovštine, ispričane u formi dužih, narativnih viceva, postale su sinonim za bosansku duhovitost. Ipak, paralelno s tim klasičnim humorom, razvila se i živi jedna drugačija, brža i jezično subverzivnija forma - kratki vicevi u stilu pitanja i odgovora, koje bismo danas mogli nazvati bosanskim "dad jokes" ili, u slobodnom prijevodu, "tatine fore". Riječ je o humoru koji ne počiva na složenoj radnji, već na bljesku genijalnosti, igri riječi i neočekivanom obratu koji izaziva smijeh upravo svojom jednostavnošću i domišljatošću.
1 /31
VOYO logo

Bosanski humor ne čine samo poznati vicevi o Muji i Hasi, nego i kratke jezične dosjetke koje podsjećaju na današnje "tatine fore“. Takvi vicevi najčešće se temelje na igri riječi, fonetskoj sličnosti i neočekivanom značenju poznatih izraza.

Primjer je šala "Kako se na bosanskom kaže Hello Kitty? - Džezba maco", u kojoj humor nastaje povezivanjem stranog izraza s lokalnim govorom.

Čest izvor humora su i riječi koje imaju više značenja, kao u vicu o kukavici koja "živi u satu". Ovakve šale kratke su, lako pamtljive i posebno pogodne za dijeljenje na internetu i društvenim mrežama.

Ponekad se kroz njih provlači i društvena ili politička satira, ali na nenametljiv i ironičan način. Njihova snaga leži u tome što od obične riječi ili svakodnevne situacije stvaraju potpuno neočekivanu poantu.

Bosanske jezične dosjetke tako pokazuju koliko humor može biti kreativan čak i kada se sastoji od samo nekoliko riječi.

Izdvojili smo najurnebesnije fore koje su osvojile internet i nasmijale tisuće ljudi. Donosimo vam izbor najduhovitijih dosjetki koje ćete poželjeti odmah podijeliti s ekipom.

25.8.2026.
9:24
Webcafe.hr
Generirao UI
Bosna I HercegovinaVicevišaleSmijeh
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija