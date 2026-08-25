Pozirala za Vogue, zarađivala milijune i bila san muškaraca: Ovako danas izgleda supermodel 90-ih

Amber Evangeline Valletta (52) jedna je od onih žena čija je karijera odavno prerasla granice profesije po kojoj je postala slavna. Početkom devedesetih bila je jedno od zaštitnih lica nove generacije supermodela, djevojka čije su se fotografije pojavljivale na naslovnicama najvažnijih modnih časopisa i čije su ime tražili najveći svjetski dizajneri. Kasnije je izgradila karijeru glumice, a potom se sve snažnije posvetila ekologiji, održivosti i transformaciji modne industrije. Danas je njezin javni identitet gotovo jednako povezan s borbom za održiviju budućnost kao i s modom.