Najbogatija Hrvatica? Udala se za 28 godina starijeg milijardera pa mu 'uzela' nekretnine i novac

Slavica Malić (67) (ex.Ecclestone), rođena u malom hrvatskom gradu, odrasla je u skromnoj obitelji i rano pokazala sklonost modi i estetici. Nakon uspješne manekenske karijere u Europi, upoznala je milijardera Bernieja Ecclestonea (95) i udala se za njega 1985. godine, s kojim je dobila dvije kćeri, Petru i Tamaru. Brak je trajao gotovo trideset godina, a razvod 2009. godine donio joj je ogroman financijski iznos i luksuzne nekretnine, čime je postala jedna od najbogatijih žena s prostora bivše Jugoslavije. Danas živi povučeno u Londonu, uz privatni život i brigu o kćerima, rijetko se pojavljujući u medijima. Mediji su pisali da se danas Malić - u zemljišnim knjigama je prijavljena s tim prezimenom