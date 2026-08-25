'Zlatni WC' ima nasljednika? Hrvatski grad dobio toalet vrijedan 377 tisuća eura: 'To je normalno'

Javni WC postao novi razlog za svađu između SDP-a i HDZ-a u Varaždinu. Dok iz HDZ-a tvrde da je riječ o jednom od najskupljih javnih WC-a u Hrvatskoj, iz Grada odgovaraju da su protivnici u računicu ubrojili i troškove koji se ne odnose samo na njegovu izgradnju.

Građani koji su ga već koristili nemaju posebno mišljenje o novom gradskom sadržaju.

"Koristil sam ga, niš' specijalno. Kao svaki WC", rekao je Leon Međeral iz Varaždina.

No, prema izračunu HDZ-a, svaki od 44 četvorna metra ovog javnog WC-a stoji oko 8600 eura. Iz Grada, kojim upravlja SDP, odgovaraju da HDZ ne zna računati te da je stvarna cijena gotovo upola manja.

Je li riječ o najskupljem javnom WC-u u državi, jedno je od glavnih pitanja u Varaždinu.

'Imamo još jači i još skuplji zlatni WC'

"To su bile priče još u Zagrebu za WC pokojnog zagrebačkog gradonačelnika, da je to bio zlatni WC. Međutim, evo, mi u Varaždinu imamo još jači, još skuplji", rekao je Josip Pokorny (HDZ), gradski vijećnik.

Iz Grada, međutim, odbacuju usporedbu sa "zlatnim WC-om".

"Ja ne bih rekla da je to zlatni WC, čak bih rekla da je to WC koji je bio prijeko potreban za Grad Varaždin", rekla je Martina Cesar Kelemen, v. d. pročelnice Upravnog odjela za infrastrukturu Grada Varaždina.

Grad: 'Ukupni trošak je 225 tisuća eura'

Iz Grada tvrde da je stvarni ukupni trošak javnog WC-a 225 tisuća eura, a ne 377 tisuća, koliko izračunava HDZ.

Prema njihovom objašnjenju, HDZ je u računicu uključio i cijenu izgradnje cikloturističke zone koja se na toj lokaciji nalazila od 2015. godine.

S vremenom je odlučeno da se cikloturistička zona prenamijeni u javni WC, primjeren turističkom baroknom gradu.

Lokacija je odabrana jer na nju dolaze turistički autobusi, a nalazi se i u blizini središta grada.

Varaždince, međutim, ne impresioniraju ni HDZ-ova ni SDP-ova računica.

"Definitivno je preskupo. Mislim da se za 230 tisuća eura može svašta napraviti", rekla je Danijela Banović iz Varaždina.

"S druge strane, kad gledaš realno, dobro je. Pogodno je i za invalide, a jedni protiv drugih govore – to je normalna stvar", rekao je Darko Petričević iz Varaždina.

Inox oprema i automatizirana naplata

Projekt je obuhvatio sve građevinske radove, uključujući prostor prilagođen osobama s invaliditetom, inox opremu otpornu na vandalizam te automatiziranu naplatu ulaza.

Pritom je, ističu iz Grada, odabrana najpovoljnija od šest ponuda izvođača.

"I mi smo bili malo iznenađeni kad smo dobili tu vrijednost, no svi smo bili svjesni toga da je to prijeko potrebno gradu i da takvo nešto moramo napraviti", rekla je Cesar Kelemen.

HDZ, međutim, tvrdi da u njihovom izračunu nisu uračunati svi troškovi.

"Mi u tu cifru od tih 220 tisuća eura, koliko su oni proračunski zamislili za rekonstrukciju, nismo uračunali projektiranje, nadzor te sve ugovore. Imate ih u registru online ugovora, tako da smo još bili blagi, nismo išli na cifru koja je još i viša", rekao je Pokorny.

Dok traje politički rat oko javnog WC-a, građani barem mogu uživati u Špancirfestu.