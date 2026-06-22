Otkriveno zašto daske na javnim WC-ima imaju otvor sprijeda: Nije rezultat greške

Ako ste se ikada pitali zašto daske na WC školjkama u javnim toaletima izgledaju drugačije od onih koje imate kod kuće, niste jedini. Taj prepoznatljivi otvor u obliku slova "U" na prednjem dijelu daske nije rezultat greške u proizvodnji ili čudnog dizajnerskog hira, već promišljene odluke koja ima svoje higijenske i praktične razloge.

Iako se može činiti kao nevažan detalj, ovaj dizajn je standard u javnim prostorima već desetljećima, a sve s ciljem poboljšanja higijene i smanjenja troškova.

Zakonska obveza stara desetljećima u Americi

U Sjedinjenim Američkim Državama, ovaj dizajn postao je obvezan još davne 1955. godine, kada je Američki standardni nacionalni vodovodni kodeks propisao da sve WC daske za javnu upotrebu moraju biti otvorenog tipa sprijeda. Ta je odredba kasnije potvrđena i u Jedinstvenom vodovodnom kodeksu iz 1973. godine.

Iako takvi propisi ne vrijede nužno svugdje u svijetu, ovaj se dizajn zbog svoje praktičnosti proširio globalno i postao nepisani standard za javne sanitarne čvorove. Glavni cilj ovih propisa bio je i ostao isti: povećati razinu higijene na mjestima koja svakodnevno koristi velik broj ljudi.

Higijena i praktičnost kao glavni razlozi

Mnogi ljudi izbjegavaju izravan kontakt s daskom u javnim WC-ima, bilo da je pedantno oblažu toaletnim papirom ili stoje iznad nje. Ironično, upravo je smanjenje kontakta temeljni razlog za postojanje U-oblika.

Zatvorena, ovalna daska stvara neprekinutu površinu na koju koža pritišće plastiku preko koje su već prešle tisuće drugih ljudi. Uklanjanjem prednjeg dijela eliminira se značajna kontaktna zona. Manje zajedničkih dodirnih točaka znači i manje prilika za prijenos bakterija među korisnicima, objasnio je korisnik društvene mreže X @aakashgupta te je prikupio više od pet milijuna pregleda.

That gap has been legally required in every U.S. public restroom since 1955. It solves four problems simultaneously.



The official name is the "open-front toilet seat." The American Standard National Plumbing Code mandated it seven decades ago. California's state plumbing code… https://t.co/kDztvsCR2E — Aakash Gupta (@aakashgupta) May 24, 2026

Osim toga, ovaj dizajn nudi još jednu prednost, a to je lakše održavanje. Otvoreni prednji dio omogućuje osoblju za čišćenje lakši pristup unutrašnjosti školjke. Smanjena je i potrošnja materijala u proizvodnji, što ovakve daske čini jeftinijima. Neki izvori navode i da je manja vjerojatnost da će biti ukradene jer njihov oblik nije prikladan za kućnu upotrebu.

Olakšanje za žene i muškarce

Drugi važan razlog odnosi se na praktičnost, posebno za žene. Otvor je dizajniran tako da im omogući lakše brisanje nakon obavljanja nužde bez slučajnog dodirivanja potencijalno prljave površine daske. Veličina otvora prilagođena je tako da ruka može proći bez kontakta.

Dizajn pomaže i kod problema s muškom preciznošću. Otvoreni prednji dio eliminira površinu na kojoj se urin najčešće nakuplja, pa je vjerojatnije da će sljedeći korisnik sjesti na suhu plastiku umjesto na nečiji promašaj, piše New York Post.

Budućnost javnih zahoda leži u tehnologiji

Dok je U-oblik daske ostao relativno nepromijenjen desetljećima, okruženje javnih toaleta prolazi kroz pravu tehnološku renesansu. Pandemija bolesti COVID-19 dodatno je ubrzala usvajanje beskontaktnih rješenja. Slavine, dozatori za sapun i sušila za ruke sa senzorima postaju standard. Pametni zahodi idu i korak dalje, nudeći automatsko podizanje i spuštanje daske, beskontaktno ispiranje te funkcije samočišćenja.

Sve se više koriste i napredni antimikrobni materijali za izradu dasaka, koji, zahvaljujući ionima srebra, sprječavaju razvoj bakterija. U prostorije se ugrađuju i IoT senzori koji prate popunjenost kabina i razinu potrošnog materijala te automatski obavještavaju osoblje o potrebi za čišćenjem ili nadopunom.

Iako jednostavno rješenje poput otvora na dasci i dalje služi svojoj svrsi, jasno je da budućnost javne higijene leži u pametnoj tehnologiji koja će takve prostore učiniti sigurnijima, čišćima i ugodnijima za sve korisnike.

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