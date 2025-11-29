Odčepite WC školjku uz samo jedan sastojak iz kuhinje: 'To je zaista genijalan trik'

Jedna od najstresnijih situacija u svakom kućanstvu zasigurno je začepljena WC školjka. Problemi s vodokotlićem i odvodom česti su, a pozivanje vodoinstalatera može biti skupo, zbog čega je to trošak koji biste radije izbjegli.

Srećom, jedan je muškarac podijelio ključan savjet koji ćete sigurno htjeti isprobati kod kuće. Kako prenosi Express, rješenje je nevjerojatno jednostavno i zahtijeva samo jedan proizvod koji već imate kod kuće.

"S ovom metodom imao sam velikog uspjeha", poručio je.

Vjerovali ili ne, ulijevanje deterdženta za pranje posuđa u WC školjku može učinkovito riješiti problem začepljenja. Na YouTube kanalu JMG Enterprises, autor videa detaljno je objasnio postupak.

Kako odčepiti WC školjku deterdžentom za suđe?

"Prvi korak je uzeti deterdžent za suđe i uliti obilnu količinu. Ja obično koristim oko jedne šalice", savjetuje.

On objašnjava kako deterdžent, koji je gušći od vode, tone na dno i prodire do samog čepa. Ondje počinje razgrađivati masnoće i ostale tvari koje su uzrokovale začepljenje. Osim toga, djeluje kao lubrikant koji pomaže da se sve što je zapelo lakše oslobodi i prođe kroz cijevi.

Kako biste uspješno odčepili svoju WC školjku, slijedite ove jednostavne upute:

Ulijte deterdžent: Ulijte otprilike jednu šalicu tekućeg deterdženta za pranje posuđa izravno u školjku. Pustite da djeluje: Nakon što ste ulili deterdžent, ostavite ga da djeluje. Preporučuje se pričekati najmanje 45 minuta. "Ako imate vremena, idealno bi bilo ostaviti ga sat i pol", dodaje autor videa. Dodajte vruću vodu (ako je potrebno): Ako nakon 90 minuta primijetite da se čep nije razbio, napunite posudu vrućom vodom. Pritom naglašava kako se nikako ne smije koristiti kipuća voda jer bi zbog nagle promjene temperature porculanska školjka mogla napuknuti. Polako ulijte vruću vodu u školjku. Pričekajte i pustite vodu: Ostavite vodu i deterdžent da djeluju još otprilike pola sata. Nakon toga jednostavno pustite vodu i školjka bi trebala biti odčepljena.

'Da sam barem znao za ovaj trik prije!'

Učinkovitost metode potvrdili su i brojni korisnici u komentarima. Jedan je podijelio svoje iskustvo.

"Prvo sam počeo s gumom za odštopavanje. To obično upali, ali ne i ovaj put. Zatim sam pokušao sa sajlom, ali bez uspjeha, samo sam izgrebao porculan. Ispod sudopera imao sam neko snažno sredstvo za odmašćivanje. Ulilo sam cijelu bocu u školjku. Nakon otprilike 30 minuta čuo sam zvuk 'glo... glo'. Nisam čak ni morao dodavati vruću vodu, ali za svaki slučaj jesam. Volio bih da sam znao za ovaj trik godinama prije. Stvarno nevjerojatno! Veliko hvala, gospodine!"

Koristeći ovaj jednostavan savjet, moći ćete odčepiti WC školjku bez kupovine skupih kemijskih proizvoda koji često ne daju željene rezultate.

