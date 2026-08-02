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TRAGEDIJA U SUSJEDSTVU /

Mladić poginuo, njegovom bratu bore se za život: Automobilom su udarili u ogradu

Mladić poginuo, njegovom bratu bore se za život: Automobilom su udarili u ogradu
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Foto: ilustracija: Shutterstock

Na mjesto nesreće pojurile su ekipe hitne pomoći, ali 24-godišnjaku nije bilo spasa

2.8.2026.
14:45
danas.hr
ilustracija: Shutterstock
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Jedna je osoba poginula, a druga je zadobila teške tjelesne ozljede u prometnoj nesreći u noći na nedjelju u mjestu Nemenikuće u Srbiji.

Kako neslužbeno doznaje Kurir.rs, riječ je o dvojici braće.

Prve informacije ukazuju na to da je M.Ž. (24) automobilom marke "Fiat punto" sletio s puta i udario u betonsku ogradu obiteljske kuće. 

Drugom bratu bore se za život 

Na mjesto nesreće pojurile su ekipe hitne pomoći, ali 24-godišnjaku nije bilo spasa. S njim je u automobilu bio i mladić M.Ž. (22) kojem se liječnici trenutačno bore za život.

Policija je obavila očevid, a više okolnosti tragedije bit će poznato nakon što završi daljnja istraga. 

Prometna NesrećaSrbijaBraćaOgrada
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