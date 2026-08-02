Uhićen muškarac koji je izazvao kaos u splitskoj zračnoj luci: Evo o kome je riječ

Splitsko-dalmatinska policija brzo je ušla u trag muškarcu zbog kojeg je u petak navečer obustavljen sav promet u zračnoj luci Sveti Jeronim u Kaštelima, javlja u nedjelju Slobodna Dalmacija.

Riječ je o stranom državljaninu, 36-godišnjem Mađaru, koji je uhićen i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje.

Antonela Lolić, voditeljica Službe odnosa s javnošću Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdila je kako se osnovno sumnja da je 36-godišnjak u petak od 20.50 do 21.00, suprotno odredbama Zakona o zračnom prometu, upravljao dronom koji je letio unutar zabranjenog zračnog prostora koji je predviđen za let zrakoplova.

Otkazani letovi, neki su kasnili

Podsjetimo, zbog pojave drona u blizini uzletno-sletne piste otkazana su dva leta, a ostali su znatno kasnili.

Šteta je poprilična - dio putnika trebalo je zbrinuti smještajem, za tog dana za njih više nije bilo letova, dok je dio kasnio na odredišta.

S obzirom na to da je zračna luka bila zatvorena, brojni zrakoplovi morali su kružiti iznad splitskog područja u zoni čeka i preusmjeriti se na alternativne zračne luke.