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BLOKIRAN AERODROM /

Uhićen muškarac koji je izazvao kaos u splitskoj zračnoj luci: Evo o kome je riječ

Uhićen muškarac koji je izazvao kaos u splitskoj zračnoj luci: Evo o kome je riječ
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Foto: ilustracija: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Zbog pojave drona u blizini uzletno-sletne piste otkazana su dva leta, a ostali su znatno kasnili.

2.8.2026.
12:58
danas.hr
ilustracija: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Splitsko-dalmatinska policija brzo je ušla u trag muškarcu zbog kojeg je u petak navečer obustavljen sav promet u zračnoj luci Sveti Jeronim u Kaštelima, javlja u nedjelju Slobodna Dalmacija

Riječ je o stranom državljaninu, 36-godišnjem Mađaru, koji je uhićen i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje. 

Antonela Lolić, voditeljica Službe odnosa s javnošću Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdila je kako se osnovno sumnja da je 36-godišnjak u petak od 20.50 do 21.00, suprotno odredbama Zakona o zračnom prometu, upravljao dronom koji je letio unutar zabranjenog zračnog prostora koji je predviđen za let zrakoplova. 

Otkazani letovi, neki su kasnili 

Podsjetimo, zbog pojave drona u blizini uzletno-sletne piste otkazana su dva leta, a ostali su znatno kasnili. 

Šteta je poprilična - dio putnika trebalo je zbrinuti smještajem, za tog dana za njih više nije bilo letova, dok je dio kasnio na odredišta. 

S obzirom na to da je zračna luka bila zatvorena, brojni zrakoplovi morali su kružiti iznad splitskog područja u zoni čeka i preusmjeriti se na alternativne zračne luke.

Zračna LukaSplitMađarAerodrom
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