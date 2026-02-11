Zaboravite Google i ChatGPT: Dijagnozu će vam postaviti WC školjka?!

Liječnički pregled, Google ili ChatGPT možda više neće biti prvi korak u procjeni zdravstvenog stanja. Napredak pametnih tehnologija otvara mogućnost da se dio zdravstvene dijagnostike u budućnosti odvija izvan zdravstvenih ustanova, primjerice u kućnoj kupaonici.

Američki startup iz Teksasa razvio je uređaj za toalete pod nazivom Throne koji, uz pomoć umjetne inteligencije, analizira stolicu i na temelju prikupljenih podataka procjenjuje stanje probavnog sustava, piše Well Worthy.

WC školjka postavlja dijagnoze

Uređaj se jednostavno pričvršćuje na bočnu stranu WC školjke, gdje diskretno bilježi i analizira podatke tijekom korištenja. Throne se može povezati s mobilnom aplikacijom, a rezultati analize dostupni su korisniku gotovo odmah nakon ispiranja. Tako je moguće pratiti kako organizam reagira na promjene u prehrani, uzimanje dodataka prehrani ili terapije poput probiotika.

Tehnički gledano, Throne je opremljen kamerom, mikrofonom, 2-megapikselnim fotoaparatom s objektivom od 12 mm, LED svjetlosnim prstenom te TMOS (Thermal Metal Oxide Semiconductor) senzorom pokreta. Uređaj je punjiv, a jedno punjenje dovoljno je za do mjesec dana korištenja. Punjenje je olakšano USB-C kabelom duljine četiri metra, što znači da nije potrebno skidati uređaj s WC školjke.

Osim toga, Throne podržava Bluetooth i Wi-Fi povezivanje te se može povezati s do šest mobilnih uređaja istovremeno. To omogućuje dijeljenje podataka unutar kućanstva ili s odabranim korisnicima, iako proizvođač naglašava da je kontrola nad podacima u potpunosti u rukama korisnika.

Važno pitanje privatnosti

Pitanje privatnosti jedno je od ključnih. Iz tvrtke ističu kako je kamera usmjerena isključivo prema unutrašnjosti WC školjke te ne snima okolinu. Svi prikupljeni podaci su šifrirani i zaštićeni sigurnosnim standardima koji se koriste u bankarskom sektoru.

Redovna cijena Thronea će iznositi 399 dolara (oko 335 eura). Korištenje aplikacije predviđeno je uz mjesečnu pretplatu od 6 dolara (5 eura), no kupci koji uređaj naruče unaprijed neće plaćati članarinu.

Zanimljiv izum u svakom slučaju, ali uz bitku s umjetnim inteligencijama, nismo sigurni koliko će liječnici biti oduševljeni ovim izumom.

Podijelite s nama vaše mišljenje u komentarima. Biste li se na ovaj način konzultirali o svom zdravstvenom stanju?

