Misteriozne narančaste mrlje uništavaju vam ručnike? Evo gdje se skriva krivac

Prema preporukama stručnjaka, ručnike za kupanje i tuširanje trebalo bi mijenjati svake dvije do tri godine, dok bi se oni manji, za ruke i lice, trebali zamijeniti novima čak i jednom godišnje. To i nije veliko iznenađenje s obzirom na to da se ručnici s vremenom istroše i zaprljaju. Koriste se svakodnevno, više puta, a često pranje u perilici rublja neizbježno dovodi do toga da prije ili kasnije izgledaju pohabano.

Međutim, što kada se na tek opranim ručnicima pojave neobjašnjive mrlje? Jedna korisnica platforme Reddit bila je potpuno zbunjena kada su se po njezinim ručnicima počele pojavljivati narančaste mrlje koje nisu nestajale ni nakon pranja i sušenja. Problem ju je mučio više od deset godina prije nego što je konačno pronašla odgovor, piše Mirror.

Iritantne mrlja narančaste boje

Objavivši fotografiju seta ručnika u različitim bojama, uključujući sivu, smeđu i tirkiznu, od kojih je svaki imao svjetlonarančaste mrlje, korisnica je opisala svoju dugogodišnju frustraciju.

"Već više od deset godina, apsolutno svaki ručnik u mojoj kući prije ili kasnije dobije nešto što izgleda kao mrlje od izbjeljivača na nasumičnim mjestima, kao što možete vidjeti na fotografijama. Izludit ću, jesam li ja luda?", napisala je.

Pokušavajući pronaći uzrok, dodala je nekoliko informacija. "Sve ostale tkanine koje se peru i suše u istim perilicama nemaju ovaj problem, uključujući svu odjeću. Svjesna sam da sam tijekom godina uništila pokoji ručnik izbjeljujući kosu, ali to ne radim često kod kuće, niti bih nekako uspjela zamrljati baš svaki ručnik. Može li biti zbog sapuna za ruke? Stalno mijenjamo sapune bez ikakvog reda, tako da ni to nema smisla. Umorna sam od stalne kupnje novih ručnika, pomozite", zavapila je.

Otkriven razlog izbjeljivanja

Nije trebalo dugo da drugi korisnici ponude rješenje misterija. Jedan od njih postavio je ključno pitanje: "Koristite li proizvode protiv akni?" Na to se nadovezao drugi s konačnim odgovorom: "Ovo izgleda kao klasične mrlje od benzoil peroksida".

Mnogi su se prepoznali u ovom problemu. Jedna je korisnica podijelila svoje iskustvo: "To je to! Konačno sam se odlučila počastiti i kupiti plahte od stopostotnog pamuka. Zatim navečer nanijela kremu protiv akni i izbijelila nove plahte doslovno prve noći. Jednostavno ne mogu imati lijepe stvari!".

"Desetljećima sam živjela s misterijem zašto sam kao tinejdžerica izbjeljivala svu svoju odjeću i posteljinu, i zašto je to prestalo. Danas je misterij riješen", napisala je jedna osoba. Još jedna korisnica prisjetila se djetinjstva: "Moja se majka toliko ljutila na mene što sam uništavala ručnike na ovaj način. Ženo, pa ti si mi kupovala proizvode za njegu kože, kako bih ih drugačije uništila?".

Benzoil peroksid čest je sastojak koji se koristi za liječenje blagih do umjerenih akni. Dostupan je u obliku gela ili sredstva za pranje lica, obično u koncentraciji od pet posto. Može se kupiti bez recepta u ljekarnama i trgovinama, iako su neke verzije koje sadrže antibiotike ili eksfolijante dostupne samo na recept. Njegov učinak izbjeljivanja na tkanine dobro je poznat, ali mnogi korisnici nisu svjesni te nuspojave sve dok ne primijete oštećenja na odjeći, posteljini ili ručnicima.

Rješenje protiv sprječavanja mrlja

Osim što su otkrili uzrok problema, korisnici Reddita ponudili su i jednostavno rješenje. "Sljedeći put kupi bijele ručnike", savjetovala je jedna korisnica. "Ovo uzrokuju tvoji proizvodi protiv akni s benzoil peroksidom".

Upozorila je i da se mrlje mogu pojaviti i na drugim mjestima. "Iste mrlje mogla bi vidjeti i na plahtama ili jastučnicama. Također, pripazi na područje ovratnika na majicama kada ih skidaš".

"Ovo je nevjerojatno! Pitala sam se istu stvar za svoje ručnike i uzalud pokušala to shvatiti. Hvala Redditu što mi je sačuvao prijeko potrebne moždane stanice", zaključila je druga žena.

