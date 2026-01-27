Obožavate ih: Izdvojili smo fotografije prekrasnih monstera koje ste nam poslali

S velikim, sjajnim listovima i prepoznatljivim prorezima, monstera deliciosa već godinama slovi kao jedna od najupečatljivijih sobnih biljaka. Ova tropska ljepotica, koja potječe iz prašuma Srednje i Južne Amerike, osvojila je domove diljem svijeta zahvaljujući egzotičnom izgledu i relativno jednostavnom održavanju.

U pravim uvjetima brzo raste i prostoru daje dojam bujnosti i svježine. No iza njezina dekorativnog šarma kriju se jasna pravila uzgoja koja je važno poštovati. Prije svega, presudnu ulogu imaju pravilno odabrana pozicija, dovoljno neizravnog svjetla i odgovarajuća sobna temperatura. Biljci odgovara obilje jakog, ali neizravnog svjetla, što oponaša uvjete u njezinom prirodnom staništu ispod krošnji drveća. Idealna lokacija je u blizini prozora orijentiranog prema istoku ili zapadu, gdje će primati blago jutarnje ili kasno poslijepodnevno sunce. Ako je smještena uz prozor okrenut prema jugu, potrebno ju je zaštititi prozirnom zavjesom kako bi se spriječila pojava opeklina na listovima.

Pogledajte u galeriji fotografije vaše najdraže biljke koje ste nam poslali.