Stručnjaci upozoravaju: Nikada ne sušite rublje na ovom mjestu ako želite izbjeći probleme

Sušenje rublja tijekom zimskih mjeseci može biti pravi izazov. Većina kućanstava prisiljena je pretvoriti dnevne boravke i spavaće sobe u improvizirane sušionice, s odjećom prebačenom preko svake dostupne površine.

Ipak, ako se prepoznajete u ovom opisu, postoji jedno mjesto na kojem nikada ne biste trebali sušiti svoje rublje. Dok je većini poznato da nije pametno sušiti odjeću na radijatorima jer to smanjuje njihovu učinkovitost i povećava rizik od pojave plijesni, stručnjaci sada upozoravaju na još jednu čestu pogrešku, piše Express.

Vanjski zidovi najveći neprijatelj mokrog rublja

Leanna Spektor, suosnivačica tvrtke Brand House Direct, specijalizirane za obuću i odjeću, ističe ključan problem sušenja rublja u zatvorenom prostoru.

"Postavljanje vlažnog rublja uz vanjski zid, ili čak blizu njega, zarobljava vlagu na najhladnijoj površini u vašem domu. Time se stvaraju savršeni uvjeti za kondenzaciju, vlažne mrlje i ubrzani rast plijesni, što ljudi obično ne primijete sve dok problem ne postane ozbiljan", objasnila je.

Problem nastaje jer vanjski zidovi zimi postaju znatno hladniji od unutarnjih. Kada se vlažno rublje prisloni uz njih ili im je preblizu, stvara se idealno okruženje za nakupljanje kondenzacije.

Leanna naglašava da se problem ne rješava sam od sebe. "Problem je što ta vlaga ne isparava jednostavno. Ona se upija u površinu zida, stvarajući vlažne mrlje koje često prolaze nezapaženo jer su skrivene iza stalka za sušenje, namještaja ili u kutovima koje rijetko provjeravamo. Vidjela sam slučajeve gdje su ljudi otkrili razmjere štete tek kada su pomaknuli namještaj ili skinuli sliku sa zida. Do tada se plijesan već značajno proširila, a troškovi popravka postaju znatni", kaže.

Dugotrajna izloženost vlazi može uzrokovati i ljuštenje boje, mrvljenje žbuke te druge skupe popravke na zidovima.

Načini pravilnog sušenja rublja u zatvorenom prostoru

Ako nemate drugog izbora osim sušenja rublja u kući, postoji nekoliko načina na koje možete smanjiti rizik od nastanka plijesni.

Pokušajte stalak s rubljem smjestiti blizu unutarnjeg zida jer su oni topliji od vanjskih, što će ubrzati proces sušenja. Najvažnije je osigurati dovoljno prostora oko odjeće kako bi zrak mogao slobodno cirkulirati i omogućiti vlazi da ispari.

Redovito prozračivanje prostorije, čak i na nekoliko minuta dnevno, ili korištenje odvlaživača zraka također može značajno pomoći u borbi protiv viška vlage.

