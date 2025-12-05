Odjeća se uništava pogrešnim pranjem: Stručnjak otkriva najčešće greške koje svi radimo

Mnogi još uvijek nisu sigurni koji program perilice rublja odabrati za koju vrstu odjeće niti što znače brojni simboli na upravljačkoj ploči. Upravo zbog toga često dolazi do oštećenja odjeće, a istraživanje AEG-a pokazuje da velik dio korisnika i dalje čini osnovne pogreške pri pranju, čime se značajno skraćuje životni vijek tkanina.

Studija je otkrila da čak 67 posto ispitanih koristi samo jedan program, bez obzira na vrstu rublja, dok 59 posto uvijek bira istu temperaturu, od osjetljivih tkanina do posteljine, piše Express.

Prema Michaelu Forbesu, stručnjaku za njegu rublja, jedan poseban pristup je među najčešćim pogreškama, koji ne samo da oštećuje odjeću, već i povećava potrošnju energije te smanjuje učinkovitost pranja. Forbes je pritom dao konkretne preporuke o tome kako izbjeći ove probleme, uključujući pravilno odabiranje programa i temperature, korištenje brzih ciklusa i učinkovitije uklanjanje mrlja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na kojoj temperaturi prati odjeću?

Pitanje izbora temperature pranja često zbunjuje studente i sve koji se prvi put sami brinu o kućanstvu. Najčešće pitanje glasi: "Na koliko stupnjeva ovo trebam prati?"

"Predmete od osjetljivih tkanina poput svile, satena i čipke treba prati u hladnoj vodi kako bi se zaštitila boja i struktura materijala. Stoga, perilicu treba namjestiti na pranje između 15 i 20 stupnjeva", savjetuje Forbes i dodaje da se pamuk može prati na nešto višim temperaturama, ali i dalje je optimalno izabrati program između 30 i 40 stupnjeva. Slično vrijedi za vunene predmete, gdje se preporučuje program od 30 stupnjeva ili niže.

"Ako imate predmete koji su posebno prljavi, pranje na 60 do 90 stupnjeva ubit će bakterije i mikrobe. To je stoga najbolja temperatura za pranje posteljine i ručnika", kaže stručnjak.

Foto: Pexels

Kako ukloniti tvrdokorne mrlje?

Uklanjanje specifičnih mrlja predstavlja veliki izazov za mnoga kućanstva. Forbes ističe da je instinktivna reakcija većine ljudi pogrešna.

"Kada zaprljate komad odjeće, prvi instinkt je trljanje tkanine, ali to je greška - umjesto toga trebate pokušati tapkati mrlju. Tapkanje će pomoći da mrlju izvučete van, dok je trljanje gura dublje u vlakna", objašnjava Forbes. Također je ključno djelovati brzo prije nego što se mrlja osuši. Osušene mrlje puno je teže ukloniti nego svježe. Čak i ako ste vani, samo tapkanje hladnom vodom pomoći će procesu čišćenja kada stignete kući.

Trikovi za specifične mrlje:

Masne mrlje: Mrlje na bazi ulja, poput onih od kuhanja, kozmetičkih proizvoda ili kreme za sunčanje, mogu se ukloniti posipanjem sode bikarbone koja će upiti ulje, nakon čega tkaninu treba isprati vodom i deterdžentom.

Mrlje na bazi ulja, poput onih od kuhanja, kozmetičkih proizvoda ili kreme za sunčanje, mogu se ukloniti posipanjem sode bikarbone koja će upiti ulje, nakon čega tkaninu treba isprati vodom i deterdžentom. Tamne mrlje: Mrlje od čaja, kave ili začinjene hrane mogu se riješiti namakanjem odjeće u mješavini bijelog octa i tople vode (omjer 50/50), uz temeljito ispiranje nakon toga.

Mrlje od čaja, kave ili začinjene hrane mogu se riješiti namakanjem odjeće u mješavini bijelog octa i tople vode (omjer 50/50), uz temeljito ispiranje nakon toga. Crno vino: Za uklanjanje mrlja od crnog vina, prvo tapkajte mrlju suhom krpom, zatim je namočite u mineralnu vodu i na kraju isperite hladnom vodom.

Koji program odabrati?

Oni koji se bore s odabirom postavki trebali bi prvo procijeniti koliko je rublje prljavo i od kojeg je materijala izrađeno.

"Brzo pranje je ciklus s brzom centrifugom koji koristi toplu vodu. To je često prvi izbor za mnoge jer traje upola kraće od standardnog pranja, ali treba ga koristiti samo za lagano zaprljano rublje. Nemojte upasti u zamku korištenja ovog programa za sve", upozorava Forbes.

Za one koji imaju vremena i traže isplativiju opciju ekološko pranje je najbolji izbor. Ova postavka ima umjerenu centrifugu i koristi nižu temperaturu, što ga čini najdužim ciklusom na uređaju, ali i najekonomičnijim za rad.

Mnoge perilice rublja imaju i cikluse specifične za tkanine:

Vuna: Za veste, deke i kapute.

Za veste, deke i kapute. Sintetika: Nježniji ciklus za svakodnevno pranje traperica, haljina i sportske odjeće.

Nježniji ciklus za svakodnevno pranje traperica, haljina i sportske odjeće. Osjetljivo: Savršeno za donje rublje i najlonke.

Savršeno za donje rublje i najlonke. Pamuk: Program s bržom centrifugom i toplijom vodom, idealan za prljavije majice, pidžame, ručnike i posteljinu.

Foto: Shutterstock

Pravilno razvrstavanje boja

Razvrstavanje rublja po boji zadatak je koji često zbunjuje početnike. Iako studenti i oni koji žele uštedjeti možda žele smanjiti broj pranja miješanjem boja, kombiniranje bijelog rublja ili osjetljivih tkanina s traperom može dugoročno uzrokovati štetu i puštanje boje.

Važno pravilo je razdvojiti rublje u tri glavne kategorije: svijetlo, tamno i bijelo.

Tamno rublje: Ne mora biti samo crno. Ovdje spadaju siva, tamnoplava i crvena odjeća.

Ne mora biti samo crno. Ovdje spadaju siva, tamnoplava i crvena odjeća. Bijelo rublje: Pazite da je sve potpuno bijelo, bez dizajna ili etiketa u boji, kako bi se izbjeglo miješanje boja. Ako imate bijele komade s šarenim uzorcima, sigurnije ih je oprati s obojenim rubljem.

Pazite da je sve potpuno bijelo, bez dizajna ili etiketa u boji, kako bi se izbjeglo miješanje boja. Ako imate bijele komade s šarenim uzorcima, sigurnije ih je oprati s obojenim rubljem. Obojeno rublje: Ostatak vaše košare, poput ružičastih, žutih, svjetlozelenih i svjetloplavih nijansi.

Pravilnim odvajanjem i odabirom odgovarajućeg programa ne samo da ćete sačuvati izgled svoje odjeće, već ćete joj i produžiti vijek trajanja.

Imate li vi neke trikove za bolje očuvanje odjeće? Podijelite ih s nama u komentarima?

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Crni petak donosi rekorde količine paketa: Skladišta su zatrapana, a Hrvatska pošta radi 24/7