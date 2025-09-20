Mnogi ne znaju za ovaj gumb na perilici rublja: 'Idem odmah probati'

Ladice za deterdžent i omekšivač u perilicama rublja često se tijekom vremena zaprljaju i nakupljaju ostatke, što može otežati njihovo čišćenje. Zbog vlage i naslaga znaju se zaprljati i postati leglo plijesni i neugodnih mirisa.

Faith je na popularnoj Facebook grupi "Cleaning tips and tricks" podijelila fotografije prije i poslije čišćenja ladice za deterdžent na perilici rublja, piše Express.

Foto: Pexels

Ladica u perilici se može izvaditi

Priznala je da nije znala da se ladica može potpuno izvaditi sve dok slučajno nije otkrila mali gumb koji je otpušta.

Nakon što je vidjela koliko je ladica prljava iznutra, temeljito ju je očistila toplom vodom, deterdžentom za suđe i četkicom za zube, a rezultate je odmah podijelila s članovima grupe. U opisu je iskreno priznala: "Nisam znala da se ova ladica može izvaditi."

Brojni članovi grupe priznali su da nisu znali za ovu mogućnost. Korisnica Mandy je komentirala: "Kažu da svaki dan naučiš nešto novo. Danas sam naučila ovo, hvala ti." Druga osoba se iznenadila: "Ozbiljno? Gornji dio se stvarno može izvaditi?"

Mary je dodala: "Zbilja? Uvijek si oderem zglobove pokušavajući očistiti unutrašnjost, a ti mi sad kažeš da sam jednostavno mogla izvaditi ladicu? Idem odmah probati!"

Osim što je jednostavnije, vađenje i čišćenje ladice može pomoći u dugoročnom održavanju perilice jer čista ladica smanjuje nakupljanje prljavštine i plijesni.

Korisnica Eileen također je podijelila koristan savjet: "Nakon pranja uvijek ostavite ladicu za deterdžent malo otvorenu, tako se smanjuje mogućnost pojave plijesni."

Dok su mnogi bili zahvalni na novoj korisnoj informaciji, Jayne se našalila: "Zar više nitko ne čita upute za upotrebu?"

