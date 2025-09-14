Električar upozorava: Spajanje ovih šest uređaja na produžne kablove je opasno, može izazvati požar

Električar i stručnjak za održivu energiju, Gordon Wallis iz tvrtke Your NRG, izjavio je kako postoji šest kućanskih uređaja koje nikako ne biste smjeli spajati na produžne kablove. Kada bi kućanstva koristila samo zidne utičnice, mnogi bi morali birati između uključivanja hladnjaka ili perilice rublja.

No, stručnjaci upozoravaju da neke uređaje - uključujući i one neočekivane - nikako ne smijete priključivati na višestruke utičnice (produžne kabele).

"Produžni kablovi imaju svoju svrhu u kućanstvu, ali važno je razumjeti njihova ograničenja. Dizajnirani su za privremeno korištenje uređaja niske snage, a ne kao trajno rješenje za napajanje snažnih kućanskih aparata", rekao je Wallis. "Nepravilno korištenje ne samo da može dovesti do neučinkovitog korištenja energije, već predstavlja ozbiljan rizik od požara."

Među najproblematičnijima su manji kuhinjski aparati poput friteza na vrući zrak (Air Fryera) i mikrovalnih pećnica, ali i veći bijeli uređaji poput perilica i hladnjaka.

"Uređaji poput Air Fryera, mikrovalnih pećnica i perilica zahtijevaju značajnu količinu električne energije. Priključivanje na produžni kabel može preopteretiti krug, izazvati pregrijavanje i, u nekim slučajevima, izazvati iskrenje i požar", upozorava Wallis. "S aspekta održivosti, također dolazi do gubitaka energije zbog neučinkovite isporuke električne energije."

Još opasnija praksa je tzv. "daisy-chaining", odnosno međusobno spajanje više produžnih kablova - što višestruko povećava rizik od preopterećenja.

"Možda se čini bezopasno spojiti jedan produžni kabel u drugi ili napajati hladnjak preko produžnog kabla, ali to je jedna od najopasnijih navika u kućanstvima", kaže Wallis.

"Ovi uređaji se ciklički uključuju i isključuju tijekom dana, stvarajući nagle naponske udare koje mnogi produžni kablovi jednostavno ne mogu podnijeti."

6 kuhinjskih uređaja koje ne biste smjeli priključitivati na produžne kablove

Gordon Wallis izdvojio je šest kuhinjskih uređaja koje nikad ne biste smjeli priključiti na produžne kablove.

1. Friteza na vrući zrak (Air Fryer)

Iako im se snaga razlikuje ovisno o veličini, veliki modeli mogu trošiti i do 2.000 W, što ih čini ozbiljnim rizikom za požar ako se priključe na produžni kabel.

Ako nemate stalno mjesto za fritezu, izvadite je samo kad vam treba i uvijek je priključite izravno u zidnu utičnicu.

2. Mikrovalne pećnice

Mnogi domovi nemaju ugrađenu mikrovalnu, što znači da ljudi često traže najbližu utičnicu, ali ovo je uređaj visoke snage i mora imati vlastiti strujni krug. Priključivanje u produžni kabel može izazvati ozbiljne probleme.

5. Električne pećnice i štednjaci

Električne pećnice i štednjaci moraju imati poseban strujni krug.

"Uključivanje električne pećnice u produžni kabel predstavlja rizik od požara i mogućnost strujnog udara ako snaga utičnice nije adekvatna. Potrebno je točno poznavati zahtjeve uređaja kako biste izbjegli kobne greške", rekao je James Elston iz Easy Boilersa.

5. Tosteri i mini pećnice (toaster ovens)

Iako su ovo manji uređaji, troše veliku količinu energije. Tosteri mogu biti rizični, a mini pećnice troše između 1.200 i 1.400 W. Nisu prikladni za produžne kablove.

6. Hladnjaci

Hladnjaci troše 300 – 800 W, što je manje nego neki drugi aparati, no rade neprekidno.

Produžni kabel ne mora odmah izazvati požar, ali može uzrokovati kvar na uređaju ili oslabiti njegovo funkcioniranje. Zato se preporučuje uvijek ih priključiti izravno u zidnu utičnicu.

