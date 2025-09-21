Jesenske navike koje potiču rast plijesni: Stručnjak upozorava na najčešće pogreške

Vrijeme je da se počnemo pripremati za hladnije mjesece, budući da jesen kuca na vrata. Od unošenja biljaka u zatvoreni prostor do podešavanja sustava grijanja, ove sezonske promjene su nam normalne, ali postoji niz pogrešaka koje možda nesvjesno radite, a koje omogućuju plijesni da se proširi vašim domom.

"Većina ljudi ne shvaća da njihove navike zapravo mogu stvoriti savršeno okruženje za razvoj plijesni. Kombinacija povećane vlage i smanjene cirkulacije zraka koja dolazi s hladnijim vremenom znači da moramo biti posebno oprezni tijekom ovog prijelaznog razdoblja'', rekao je Dale Smith, osnivač tvrtke Fence Guru.

Jedna od čestih navika koju Dale ističe jest ostavljanje mokrih čizama, kaputa i kišobrana unutar kuće. Promjena vremena na jesen često donosi više oborina, pa su mokra odjeća i cipele češća pojava.

Međutim, ako ih ostavljamo da se suše u zatvorenim prostorima poput hodnika ili ormara, stvaraju se džepovi visoke vlage. Ta vlaga može dovesti do pojave plijesni, koja se zatim može proširiti svuda cirkulacijom zraka.

"Vidio sam kako problemi s plijesni počinju upravo u ulaznim prostorima gdje obitelji redovito ostavljaju mokru odjeću i obuću. Odatle se širi ostatkom kuće kroz zrak", kaže Smith.

On savjetuje da osigurate posebno mjesto za sušenje s dobrom ventilacijom, po mogućnosti u blizini ulaznih vrata ili prozora koji se mogu povremeno otvoriti.

No, to nije jedina pogreška koja može dovesti do razvoja plijesni - stručnjak naglašava i važnost pravilne njege vrta i biljaka.

Kada skupljaju lišće iz vrta, mnogi ljudi imaju običaj ostaviti vlažne hrpe lišća naslonjene uz vanjske zidove kuće. Međutim, to stvara barijeru od vlage uz zid koja se može infiltrirati kroz pukotine i tako stvoriti idealne uvjete za razvoj plijesni.

Umjesto toga, hrpe lišća treba držati barem dva metra dalje od temelja i zidova kuće, ili još bolje - kompostirati ih na posebnom mjestu, piše Express.

Osim toga, kada temperature padnu, mnogi će unijeti biljke iz dvorišta, s terasa ili vrtova u zatvoreni prostor. No, često ne prilagode način zalijevanja i nastave ih zalijevati kao da su još uvijek na otvorenom.

Jedan od problema je i sušenje rublja u zatvorenim prostorijama bez ventilacije.

"Sušenje odjeće u zatvorenom oslobađa znatne količine vlage u zrak - do dvije litre po jednom pranju. Bez odgovarajuće ventilacije, ta vlaga ostaje zarobljena u prostoru, stvarajući razinu koja potiče rast plijesni na zidovima, stropovima i pohranjenim predmetima", objašnjava Smith.

Također upozorava da se problem pogoršava kada se više tura rublja suši jedna za drugom, jer se razina vlage povećava brže nego što prostor može prirodno isušiti.

