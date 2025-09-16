Počela je sezona paukova: Neće ući u vaš dom ako napravite ovu jednostavnu promjenu

Iako ih se može vidjeti tijekom cijele godine, kombinacija traženja topline i povećane prisutnosti mužjaka koji se pare čini razdoblje od kraja kolovoza do listopada poznatim kao "sezona paukova", piše Express.

Većina nas susreće paukove u svojim domovima po stopovima, tamnim kutovima i sl. Iako su bezopasni, ne žele ih svi ljudi imati kao sustanare. Andrew White, stručnjak za dom u Harbour Lifestyleu, kaže da ih vjerojatno vi pozivate u svoj dom. "Jesen je glavno vrijeme za paukove koji traže toplo skrovište, a tamni i zapostavljeni kutovi su njihov dom iz snova", rekao je.

Andrew je objasnio da se pauci, kad nastupi vlažno i vjetrovito vrijeme, najviše vole skrivati u hodnicima pored ulaznih vrata.

"Nagomilani mokri kaputi, blatnjave čizme i kišobrani idealno su utočište koje pauci i njihov plijen mogu iskoristiti", istaknuo je.

Kako se riješiti pauka?

"Trik? Predjesensko preuređenje hodnika. Životinje poput pauka nastanjuju se po zatrpanim površinama s naborima ili pukotinama, poput hrpa odjeće, recikliranog materijala ili knjiga", objasnio je stručnjak.

Nered stvara tople, stabilne mikroklime i sjenovite pukotine koje paucima pružaju osjećaj sigurnosti te također pružaju utočište malim insektima koje pauci love.

Pholcus phalangioides, koji je poznatiji kao podrumski pauk ili pauk dugih nogu, ustaljena je vrsta koja se nalazi u skoro svim domovima, prvenstveno u zatvorenom prostoru kuća i zgrada.

Nastanjuje se u kutovima i na stropovima, gdje mu nered pruža neometan prostor za predenje mreže i hranjenje. Zato je Andrewov praktični savjet da se "raspreme i pospreme kutovi, ormari i skladišni prostori" tako učinkovit prvi korak.

Prevencija umjesto pesticida

U kasno ljeto i jesen, zreli mužjaci napuštaju svoje mreže i lutaju u zatvorenom prostoru u potrazi za ženkama, zbog čega paukove češće viđate u dnevnim sobama i kupaonicama.

Najpametnija strategija je prevencija umjesto pesticida, a Andrew savjetuje: "Raspremite ljetne stvari i dodajte košare za pohranu, vješalice za kapute i čvrsti otirač" kako mokre stvari ne bi postale hrpa pogodna za pauke.

Ako volite blaga sredstva za odvraćanje pauka, oko okvira vrata i lajsni poprskajte eukaliptusno ili citrusno ulje. Ako imate kućne ljubimce, to ulje dobro razrijedite. Iz organizacije Pest UK predlažu da provjerite imaju li zidovi, cijevi, vrata, okviri vrata i prozori praznine ili pukotine. Ako ih pronađete, zapečatite ili ispunite ih kako biste spriječili ulazak pauka.

