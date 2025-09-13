U rujnu ovo svakako napravite u vrtu: Spasit ćete travnjak od poplava, a treba vam 10 minuta

Obilne rujanske kiše često rezultiraju vrtovima natopljenima vodom. Kada ljetna suša prijeđe u jesnesku sezonu stalnih kiša, travnate površine mogu brzo postati zasićene vlagom - osobito ako su tijekom ljeta bile često gažene.

Djeca koja po travnjaku trče tijekom lijepog vremena te gusta glinena tla koja prirodno loše propuštaju vodu dodatno doprinose stvaranju blatne, močvarne površine. Međuti, postoji jednostavan zadatak koji se može obaviti upravo u rujnu kako bi se spriječio taj problem.

Prema riječima Jonathana Davisa, stručnjaka za njegu travnjaka iz Lawnsmitha, postoji osnovno rješenje za koje vam je potrebno svega 10 minuta i može učinkovito spriječiti da se vaš travnjak pretvori u močvaru sa svim problemima koje to za sobom nosi.

Kako spriječiti poplavu travnjaka

"Prozračivanje travnjaka (aeracija) najbrži je način da se spriječi zadržavanje vode. Time se otvara tlo, kiša može pravilno otjecati, a korijenje može disati", objasnio je. "Većina vlasnika vrtova to može učiniti običnom vilom za vrt u manje od deset minuta."

Iako Lawnsmith nudi profesionalne alate za veću površinu, Davis naglašava da čak i probijanje nekoliko rupa na zbijenim dijelovima tla može napraviti značajnu razliku.

"Ova brza metoda štiti vaš travnjak od mahovine, poplave i stresa. Malo truda, a velika korist", dodao je.

Ove preporuke podupire i Kraljevsko hortikulturno društvo (RHS) Velike Britanije, koje ističe da je aeracija travnjaka jedan od glavnih načina sprječavanja zasićenosti vodom.

Kako prozračiti zbijeno tlo

Za poboljšanje drenaže na zbijenim travnjacima preporučuje se probadanje ili prozračivanje tla. To omogućuje kišnici da lakše prodre u tlo, umjesto da se zadržava u lokvama na površini.

Prije prozračivana, provjerite je li voda s površine već iscurila. Na manjim površinama višak vode možete jednostavno pomesti u rubove vrta, piše Express.

Foto: Shutterstock

Za probadanje tla možete koristiti vrtne vile ili alat s cijevastim zubima koji vadi čepove zemlje. Idealna dubina rupa je 10-15 cm.

Za veće travnjake razmislite o kupnji ili najmu motornog aeratora. Nakon prozračivanja, uklonite izvađene čepove tla i u rupe umasirajte materijal za drenažu, poput hortikulturnog pijeska.

Ako je vaš travnjak sklon zadržavanju vode, preporučuje se provoditi aeraciju svake nekoliko godina u jesen. Tako ćete izbjeći hitne intervencije tijekom vlažnih zima.

Problemi koje uzrokuje prekomjerno zasićenje vodom

Travnjaci natopljeni vodom mogu izazvati brojne probleme, ukljućujući ćelave mrlje, rast mahovine, algi, lišajeva i jetrenjaka. Ti organizmi narušavaju izgled travnjaka, sprječavaju prolaz svjetlosti do trave i često čine površinu skliskom.

Rujan je idealan i za sadnju proljetnog cvijeća

Ovaj mjesec također je savršeno vrijeme za sadnju dviju cvjetnih vrsta koje će na proljeće vašem vrtu dati živopisne boje: narcisa i šarenih zumbula.

Stručnjaci savjetuju sadnju sada kako bi vrt dobio rani i živopisan procvat već početkom sljedeće godine te osvježene gredice.

