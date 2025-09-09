Titanic je pogledala 500 puta, pa pretvorila stan u muzej: 'Projekt je potpuno izmaknuo kontroli'

Za većinu, filmska priča o Titanicu završila je odjavnom špicom prije više od 27 godina. No, za Sarah Boll (38), manekenku i agenticu za nekretnine iz New Yorka, to putovanje nikada nije stalo. Njezina cjeloživotna fascinacija kulminirala je nevjerojatnim projektom: svoj unajmljeni dvosobni stan u Chinatownu pretvorila je u gotovo vjernu, interaktivnu repliku najpoznatijeg broda u povijesti.

Ono što je započelo kao ideja za kostimiranu zabavu, preraslo je u sveobuhvatnu umjetničku instalaciju u kojoj Sarah živi i koju svakodnevno nadograđuje. "Provela sam najbolje ljeto svog života radeći ovo", priznaje Boll. "Učinilo me istovremeno sretnom i pod stresom, ali sretnom."

Njezin dom postao je živi muzej, diorama u prirodnoj veličini koja svakog posjetitelja, pa čak i slučajne poznanike s aplikacija za upoznavanje, uvlači u svijet luksuza, romantike i neizbježne tragedije Titanica, piše People.

Sve je počelo skromno. Nakon posjeta interaktivnom kazališnom iskustvu "Sleep No More", Sarah se zapitala zašto ne postoji verzija inspirirana Titanicom. Odlučila je uzeti stvar u svoje ruke i organizirati tematsku zabavu. Međutim, njezin perfekcionizam ubrzo je preuzeo kontrolu.

"Trebala sam imati zabavu koju nikad nisam održala jer nikako nisam mogla završiti stan", objašnjava. "Nikome nisam htjela pokazati jer sam u glavi mislila: 'Ovo nije dovoljno dobro, mora biti bolje'."

Spavaća soba uređena u stilu luksuzne brodske kabine

Nakon što je postavila prve samoljepljive podne i stropne pločice, shvatila je da može otići korak dalje od obične dekoracije. Projekt je tada, kako kaže, "potpuno izmaknuo kontroli". Svoj proces i napredak svakodnevno dokumentira na TikTok i Instagram profilima, gdje je njezina strast privukla tisuće znatiželjnih pratitelja.

Ulazak u stan Sarah Boll je kao prolazak kroz vremenski portal. Dnevni boravak pretvoren je u repliku Veranda Cafea s prve klase, s pletenim stolicama, palmama, rešetkastim zidnim uzorkom i podnim pločicama s motivom ruže vjetrova. Prozore je zamijenila brodskim oknima kupljenim na Amazonu, iza kojih plava tkanina i svjetla stvaraju iluziju dubokog oceana.

Spavaća soba uređena je u stilu luksuzne brodske kabine, s raskošnim zidnim panelima i zlatnim detaljima. Druga spavaća soba postala je "soba koja tone" – nadrealna, ambijentalna instalacija ispunjena tamnoplavim tilom, razbacanim predmetima i modelom broda koji joj je otac poklonio za maturu.

Jedna kupaonica pretvorena je u "sobu sante leda", dok je druga postala svojevrsni mauzolej ispunjen memorabilijama: od izrezanog lika Leonarda DiCaprija u prirodnoj veličini i replike ogrlice "Srce oceana" do modela podmornice Titan i zidova prekrivenih imenima više od 1500 žrtava tragedije.

Ne zna koliko je novca potrošila

Najskuplji pojedinačni predmet je replika brončanog kerubina koji je krasio veliko stubište, a za koji je izdvojila oko 840 eura. Ironično, zidna oplata iza njega napravljena je od jeftinih podnih obloga obojenih zlatnom bojom.

Najčešće pitanje koje joj postavljaju nije "zašto", već "kako" je sve to izvela u unajmljenom stanu. "Sve je prilagođeno podstanarima, što ljudi ne mogu shvatiti", kaže Sarah. "Sve je zalijepljeno trakom. Ovo je umjetnički projekt." Zbog betonskih stropova, morala je biti iznimno kreativna, koristeći samoljepljive pločice, stiroporske lajsne i goleme količine dvostrane trake.

Njezina predanost nije prošla nezapaženo. U jednom trenutku, uprava zgrade uručila joj je službenu pritužbu zbog "neuobičajeno velikog broja paketa koji pristižu na dnevnoj bazi". Stvar je riješila objasnivši stanodavcu da ne vodi tajni posao, već iz čistog zadovoljstva gradi Titanic. Koliko je novca potrošila, ni sama ne zna. "Puno je, ali ne znam točno. Da sam tip osobe koja to prati, nikad se ne bih upustila u ovo."

Iako era Titanica u njezinom stanu uskoro završava, jer planira oproštajnu zabavu nakon koje će sve rasklopiti, njezini kreativni porivi ne miruju. Već ima novi plan: pretvoriti stan u čarobnu zemlju iz "Čarobnjaka iz Oza".

"Mislim da me boje opsjedaju", zaključuje, spremna da crno-bijele pločice iz Veranda Cafea iskoristi za put od žute cigle. Njezina priča dokaz je da strast, uz malo mašte i puno ljepljive trake, može i najobičniji prostor pretvoriti u svijet iz snova.

