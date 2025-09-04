MNOGI SE ZABRINULI /

Bio je beskućnik, a evo gdje sada živi: 'Strašno je da nam je to postalo normalno'

Foto: Tiktok/@mattg326

Mattova kućica ima potpuno opremljenu kuhinju s hladnjakom, sudoperom i radnom površinom te spavaću sobu

4.9.2025.
18:21
Magazin.hr
Tiktok/@mattg326
Matt je 34-godišnji zavarivač te je na svom Tik Tok računu otkrio da je tri godine bio beskućnik, ali da sada živi u šupi usred šume.

On je, naime, šupu sam izgradio te nije puna alata i paukova, kako bi se očekivalo, već ju je uredio da bude njegova mala kuća.

Zapravo, Mattova kuća ima spavaću sobu, uredne vodovodne i električne instalacije te tuš i WC. On je ponosno pokazao kako njegov dom izgleda u videu na Tik Toku.

"Ljudi vide vanjštinu i pretpostavljaju da je ovdje neuredno. Evo što ih iznenađuje", rekao je Matt, koji živi minimalističkim načinom života.

On je pokazao svoj tuš od fiberglasa koji ima "beskrajnu" zalihu tople vode. Osim toga, toalet ima i kompostni WC s ventilacijskim sustavom na ventilator.

 

@mattg326 People see the outside and assume it’s rough in here. Here’s what surprises them. #shedlife #tinyhomegoals #homemadehome #minimalistliving #shedconversion #diyhome #creatorrewards #firsthome #offgridliving #vanlife #rv #homesteading ♬ love nwantinti (ah ah ah) - CKay

 

'To je zapravo moj mirni dom'

Mattova kućica ima potpuno opremljenu kuhinju s hladnjakom, sudoperom i radnom površinom te će uskoro imati mini pećnicu. U spavaćoj sobi smješten je krevet na rasklapanje, koji se nalazi pored perilice rublja i sušilice rublja. Mattova kuća čak ima i potpunu izolaciju.

"Ljudi misle da se ovdje pržim, ali ovdje je ugodno i hladno. Ljudi očekuju da je ovo šupa s alatima i paucima... To je zapravo moj mirni dom", objasnio je.

Mattov video uskoro je postao viralan. Neki su korisnici društvenih mreža opisali njegovu malu kuću kao "slatku i ugodnu", a drugi, su pak, izrazili tugu i zabrinutost, jer je šupa sve što si neki ljudi mogu priuštiti u trenutnom gospodarstvu, piše The Sun.

"To je budućnost za sve nas. Šupa je otprilike sve što si danas možemo priuštiti", "Lijep je to prostor, ali činjenica da ljudi to sada prihvaćaju kao normalno je zastrašujuća. Uspješni i kompetentni ljudi žive u kućama, a ne u šupama", "Bolje od kuća nekih ljudi", glasili su neki od komentara.

